Деньги есть, но получить невозможно: россиянам массово блокируют снятие наличных в банкоматах

В России стремительно растет количество жалоб на невозможность снять большие суммы наличных денег. Как сообщает РИА Новости, российские банки начали массово блокировать операции по снятию значительных сумм через банкоматы , даже если средства полностью принадлежат клиенту и находятся на счете легально.

Банки в России ввели новые ограничения – даже «честно заработанные» деньги теперь под контролем

Схема выглядит следующим образом: при попытке снять крупную сумму банкомат внезапно прекращает операцию , после чего клиенту поступает звонок от банка. Оператор просит подтвердить, что человек действует добровольно и понимает свои действия. Только после этого банк позволяет повторить операцию — не раньше пяти минут . При повторном запросе средства, как правило, выдают, но далеко не всегда с первой попытки.

Формально эти меры объясняют борьбой с мошенничеством. Ранее Центробанк РФ утвердил девять признаков "подозрительных операций" , по которым банки обязаны ограничивать или временно блокировать выдачу наличных денег.

Под подозрение теперь могут попасть:

снятие денег в необычное для клиента время суток ;

нетипичная сумма или банкомат в "нехарактерном" месте;

попытка получить средства не с карты, а по QR-коду ;

резкое изменение телефонной активности – длительные звонки или всплеск сообщений из новых номеров в мессенджерах;

снятие наличных денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа ;

увеличение лимита на выдачу наличных с кредитной карты.

Фактически банки получили право задерживать доступ к собственным средствам клиентов , руководствуясь алгоритмами и внутренними инструкциями. Эксперты отмечают, что на фоне экономической нестабильности, санкций и дефицита ликвидности финансовая система РФ все больше переходит в режим ручного контроля.

Аналитики обращают внимание и на психологический эффект — граждане постепенно привыкают к мнению, что деньги на счету больше не означают полной свободы распоряжения ими . Даже разовая блокировка формирует страх перед крупными операциями и стимулирует хранить средства безналично, оставляя их в банковской системе.

Официально власти настаивают: ограничения временные и направлены исключительно на защиту населения. Однако все больше россиян воспринимают ситуацию как скрытые финансовые ограничения , которые могут усиливаться и дальше.

