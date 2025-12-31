Шок у Кремлі: Рамазан Кадиров екстрено госпіталізований у Москві

Рамазан Кадиров, формальний глава Чечні та відомий ставленик Кремля, був екстрено госпіталізований у Москві в ніч з 24 на 25 грудня. За повідомленням "Новой газеты. Европа", його стан різко погіршився під час поїздки до столиці для участі у засіданні Госсовєта під головуванням Володимира Путіна.

Ставленика Путіна Кадирова терміново відвезли до реанімації – подробиці від ЗМІ

Як повідомило джерело видання, Кадиров приїхав до Москви для участі у важливому засіданні Госсовєта. Проте його стан здоров’я різко погіршився ще до початку заходу, і політика терміново доправили у Центральну клінічну лікарню Управління справами президента РФ на реанімобілі.

Через госпіталізацію глава Чечні не зміг взяти участь у засіданні, а його місце залишилося порожнім. За словами джерела, "у Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці відтоді не з’являвся".

Це вже не перший випадок проблем зі здоров’ям Кадирова на початку року. Раніше він був госпіталізований до приватної клініки в Грозному, після чого стан лише погіршувався. Сам політик зазначав, що у нього "бувають розлади на нервовому ґрунті" та "постійне відчуття напруги", нібито через чеченських військових, що беруть участь у війні проти України.

Експерти та журналісти звертають увагу, що подібні госпіталізації ставленика Кремля завжди привертають підвищену увагу — адже будь-яке погіршення стану здоров’я Кадирова може вплинути на політичну ситуацію у регіоні та на баланс сил у верхніх ешелонах влади.

Додатково варто зазначити, що Кадиров вже довгий час перебуває під постійним психологічним і фізичним навантаженням через політичні обставини, а поява інформації про його госпіталізацію викликала хвилю припущень серед журналістів і у соцмережах.

Наразі підтверджено лише, що глава Чечні пропустив ключове засідання Госсовєта, і будь-які деталі щодо його стану залишаються обмеженими. Фахівці закликають не ігнорувати такі сигнали — стан Кадирова може впливати на стабільність у регіоні та динаміку відносин із Москвою.

