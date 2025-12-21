Гончаренко жорстоко висміяв реакцію влади на обстріли Одеси

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив саркастичне звернення, в якому різко розкритикував роботу влади на тлі регулярних атак по Одесі та нездатності системи ППО ефективно протидіяти обстрілам.

Гончаренко про реакцію влади на російські обстріли Одеси

У своєму дописі депутат іронізує над тим, що замість реальних рішень щодо посилення протиповітряної оборони, влада нібито обмежується емоційними реакціями та "показовою рішучістю".

"Я чув, що постійно штормлять Одесу, і ППО не справляється. Але навіщо ППО, коли є президент, який може одним ударом зламати шість столів, 16 ручок та потужно показати, що не можна не збивати ракети", — написав Гончаренко.

Далі він заявив, що "потужно накричав" на керівника Офіс президента України, а також "потужно переміг у дебатах із пустим стільцем", натякаючи на відсутність реальної дискусії та відповідальності.

У завершенні звернення депутат у гіперболізованій формі запропонував "приходити на його потужні вибори" та голосувати за "такого лідера", підкреслюючи абсурдність ситуації та, за його задумом, імітацію політичної активності замість системних дій.

Заява Гончаренка з’явилася на тлі зростання критики щодо стану протиповітряної оборони півдня України та запитів суспільства на чіткі пояснення і конкретні рішення з боку керівництва держави.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що за протиповітряну оборону Одещини відповідає Дмитро Карпенко — брат командувача Сил логістики Збройних сил України Володимир Карпенко.

За словами Безуглої, Володимир Карпенко є одним із найближчих до Олександр Сирський генералів і, як стверджує депутатка, роками утримує застарілу та неефективну систему логістики в армії. Вона назвала цю систему "беззмістовною" та такою, що не відповідає реаліям повномасштабної війни.

