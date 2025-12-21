logo

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Гончаренко жестоко высмеял реакцию властей на обстрелы Одессы
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко жестоко высмеял реакцию властей на обстрелы Одессы

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал ироническое «реальное обращение», в котором жестко высмеял реакцию властей на постоянные обстрелы Одессы и проблемы с противовоздушной обороной

21 декабря 2025, 02:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал саркастическое обращение, в котором подверг резкой критике работу власти на фоне регулярных атак по Одессе и неспособности системы ПВО эффективно противодействовать обстрелам.

Гончаренко жестоко высмеял реакцию властей на обстрелы Одессы

Гончаренко про реакцию влады на российские обстрелы Одессы

В своем сообщении депутат иронизирует над тем, что вместо реальных решений по усилению противовоздушной обороны власть якобы ограничивается эмоциональными реакциями и "показательной решимостью".

"Я слышал, что постоянно штормят Одессу, и ПВО не справляется. Но зачем ПВО, когда есть президент, который может одним ударом сломать шесть столов, 16 ручек и показать, что нельзя не сбивать ракеты", — написал Гончаренко.

Далее он заявил, что "мощно накричал" на руководителя Офис президента Украины , а также "мощно победил в дебатах с пустым стулом", намекая на отсутствие реальной дискуссии и ответственности.

В завершении обращения депутат в гиперболизированной форме предложил "приходить на его мощные выборы" и голосовать за "такого лидера", подчеркивая абсурдность ситуации и, по его замыслу, имитацию политической активности вместо системных действий.

Заявление Гончаренко появилось на фоне роста критики по поводу состояния противовоздушной обороны юга Украины и запросов общества на четкие объяснения и конкретные решения со стороны руководства государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что за противовоздушную оборону Одесщины отвечает Дмитрий Карпенко — брат командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины Владимир Карпенко.
По словам Безуглой, Владимир Карпенко является одним из ближайших к Александру Сырским генералам и, как утверждает депутат, годами удерживает устаревшую и неэффективную систему логистики в армии. Она назвала эту систему "бессодержательной" и не отвечающей реалиям полномасштабной войны.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51722
