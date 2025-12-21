В чому Безугла звинуватила генералів

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що за протиповітряну оборону Одещини відповідає Дмитро Карпенко — брат командувача Сил логістики Збройних сил України Володимир Карпенко.

Безугла про Карпенків і Сирського

За словами Безуглої, Володимир Карпенко є одним із найближчих до Олександр Сирський генералів і, як стверджує депутатка, роками утримує застарілу та неефективну систему логістики в армії. Вона назвала цю систему "беззмістовною" та такою, що не відповідає реаліям повномасштабної війни.

Безугла наголосила, що саме через цю систему військовослужбовці змушені за власні кошти купувати речі першої необхідності, докуповувати їжу та навіть виготовляти боєприпаси для дронів у підвальних майстернях.

Окремо депутатка зупинилася на ролі Дмитра Карпенка, який, за її словами, обіймає посаду командувача повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ. Безугла стверджує, що саме він блокував більшість спроб упровадити системне застосування дронів-перехоплювачів навколо Одеси, а також гальмував процеси систематизації протиповітряної оборони регіону.

"І блокує, бо інакше не вміє", — заявила депутатка.

За її словами, Дмитра Карпенка прикривають як його брат Володимир Карпенко, так і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. При цьому, як стверджує Безугла, мовчать і правоохоронні органи, і Верховна Рада України.

"Верховна Рада України теж мовчить про генералів", — підкреслила вона.

Народна депутатка також заявила, що частина цієї інформації, ймовірно, дійшла до Володимир Зеленський, однак жодних кадрових рішень щодо братів Карпенків чи Сирського, за її словами, досі не ухвалено.

"Ви знову не хочете звільняти Карпенків і Сирського? Знову постраждають “стрілочники”?" — звернулася Безугла до президента.

У завершенні допису вона іронічно додала: "Вгадайте, хто з цих двох який Карпенко".

