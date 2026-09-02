Гончаренко жорстко пройшовся по Федорову: діяльність ексміністра викликає чимало гострих питань

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров продовжує інтригувати українське суспільство. Нещодавно стало відомо про його нову посаду радника міністра оборони Італії. Потім — співпраця зі США. Федоров нібито хоче антибалістику в обмін на “армію дронів”. У Раді знизують плечима і нагадують про держтаємницю.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Гончаренко різко розкритикував діяльність Михайла Федорова за межами України. Він поставив під сумнів заяви про створення Федоровим “армії дронів” для США в обмін на ракети Patriot для України та його роботу радником міністра оборони Італії.

За словами Гончаренка, незрозуміло, які саме повноваження має Федоров і від чийого імені він може домовлятися з іншими державами. Зазначив, що не знає, як Федоров може створити “армію дронів” для США. Нардеп також зауважив, чому, якщо Федоров справді має можливості для створення масштабної дронової армії, цей ресурс не використовується насамперед в інтересах України.

Окремо Гончаренко звернув увагу на роботу Федорова радником міністра оборони Італії. На його думку, виникає питання щодо інформації, яку колишній український посадовець може передавати іноземній стороні. І у цьому контексті політик нагадав про державну таємницю, яку кожна країна пильно охороняє. Виникли питання і через заяву пресслужби Федорова, нібито його робота в Італії не перетинається з українськими питаннями. Загалом у політика виникли сумніви, що військових питань сторони у ході співпраці не торкатимуться.

Ще одне питання, яке депутат пов'язав із Федоровим, — його неявка на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За словами Гончаренка, Федорова запрошували для пояснень, зокрема щодо його заяв про корупцію в Україні. Гончаренко підсумував, що публічних заяв недостатньо — потрібні конкретні пояснення щодо роботи Федорова за кордоном та його заяв про корупцію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко розповів про бусифікацію та роль Зеленського.