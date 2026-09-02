Гончаренко жестко прошелся по Федорову: деятельность экс-министра вызывает немало острых вопросов

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров продолжает интриговать украинское общество. Недавно стало известно о его новой должности советника министра обороны Италии. Затем – сотрудничество с США. Федоров якобы хочет антибаллистику в обмен на "армию дронов". В Раде пожимают плечами и напоминают о гостайне.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал деятельность Михаила Федорова за пределами Украины. Он подверг сомнению заявления о создании Федоровым "армии дронов" для США в обмен на ракеты Patriot для Украины и его работу советником министра обороны Италии.

По словам Гончаренко, непонятно, какие именно полномочия у Федоров и от чьего имени он может договариваться с другими государствами. Он отметил, что не знает, как Федоров может создать "армию дронов" для США. Нардеп также отметил, почему, если у Федорова действительно есть возможности для создания масштабной дроновой армии, этот ресурс не используется прежде всего в интересах Украины.

Отдельно Гончаренко обратил внимание на работу Федорова советником министра обороны Италии. По его мнению, возникает вопрос относительно информации, которую бывшее украинское должностное лицо может передавать иностранной стороне. И в этом контексте политик напомнил о государственной тайне, которую каждая страна пристально охраняет. Возникли вопросы и из-за заявления пресс-службы Федорова, что его работа в Италии не пересекается с украинскими вопросами. В целом у политика возникли сомнения, что военные вопросы стороны в ходе сотрудничества не затрагивают.

Еще один вопрос, который депутат связал с Федоровым – его неявка на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады. По словам Гончаренко, Федорова приглашали для объяснений, в частности, относительно его заявлений о коррупции в Украине. Гончаренко подытожил, что публичных заявлений недостаточно — нужны конкретные объяснения по работе Федорова за рубежом и его заявлений о коррупции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко рассказал о бусификации и роли Зеленского.