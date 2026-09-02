Від ТЦК до Зеленського: у Раді ошелешили, хто насправді стоїть за “бусифікацією”

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Володимир Зеленський є єдиною політичною фігурою у вертикалі, яка може змінити підходи до мобілізації. За його словами, глава держави знає про проблему так званої "бусифікації", однак ситуація на вулицях не змінюється.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Гончаренко пояснив, як, на його думку, вибудувана вертикаль управління ТЦК.

“Система ТЦК має чітку вертикаль, яка виглядає так: після керівників ТЦК (районного, обласного) далі командування Сухопутних військ, тобто командувач Сухопутних військ України, далі Головнокомандувач Збройних сил України і далі Верховний Головнокомандувач України. От пряма конкретна вертикаль”, — розповів нардеп.

Водночас він різко розкритикував те, як представники ТЦК працюють на вулицях. На думку Гончаренка, військові виконують функції, які не належать до їхніх повноважень.

“Вони ж взагалі не мають права за законом нікого затримувати. От все, що відбувається на українських вулицях — це пряме порушення закону”, — переконаний політик.

За словами нардепа, у разі порушення правил військового обліку саме поліцейський має перевіряти документи та здійснювати адміністративне затримання.

“Далі, якщо перевірка документів показує, що перед ним людина є, яка є порушником правил військового обліку, поліцейський і тільки поліцейський може цю людину затримати адміністративно і кудись доставити”, — пояснив Гончаренко.

Однак найбільш гостро він висловився про відповідальність президента за політику мобілізації. На його думку, саме Зеленський може змінити правила та підходи.

“Єдина людина в цій вертикалі — це президент України, який може і повинен це зробити. І я не знаю, що ще має статися”, — сказав депутат.

Гончаренко також заявив, що глава держави не може не знати про те, що відбувається під час мобілізаційних заходів.

“Робити вигляд, що він не знає про бусифікацію, про те, що відбувається. Це брехня. Він все чудово знає. І розголос вже є, і пропозиції є, і все є, але він все це ігнорує, нічого не змінюється”, — заявив нардеп.

Він нагадав, що раніше вже звучали доручення змінити ситуацію, однак, за його оцінкою, бажаного результату вони не дали. Нардеп пов'язує можливі зміни у системі мобілізації насамперед із політичним рішенням на найвищому рівні. Водночас він висловив стриманий оптимізм щодо можливих змін після призначення нового міністра оборони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про зміни, які можуть відбутися в мобілізації вже восени.