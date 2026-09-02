Від ТЦК до Зеленського: у Раді ошелешили, хто насправді стоїть за “бусифікацією”

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Кречмаровская Наталия
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Володимир Зеленський є єдиною політичною фігурою у вертикалі, яка може змінити підходи до мобілізації. За його словами, глава держави знає про проблему так званої "бусифікації", однак ситуація на вулицях не змінюється.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Гончаренко пояснив, як, на його думку, вибудувана вертикаль управління ТЦК.
Водночас він різко розкритикував те, як представники ТЦК працюють на вулицях. На думку Гончаренка, військові виконують функції, які не належать до їхніх повноважень.
За словами нардепа, у разі порушення правил військового обліку саме поліцейський має перевіряти документи та здійснювати адміністративне затримання.
Однак найбільш гостро він висловився про відповідальність президента за політику мобілізації. На його думку, саме Зеленський може змінити правила та підходи.
Гончаренко також заявив, що глава держави не може не знати про те, що відбувається під час мобілізаційних заходів.
Він нагадав, що раніше вже звучали доручення змінити ситуацію, однак, за його оцінкою, бажаного результату вони не дали. Нардеп пов'язує можливі зміни у системі мобілізації насамперед із політичним рішенням на найвищому рівні. Водночас він висловив стриманий оптимізм щодо можливих змін після призначення нового міністра оборони.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про зміни, які можуть відбутися в мобілізації вже восени.