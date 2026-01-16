logo_ukra

Гончаренко вразив підсумками: Чернишов і Єрмак родичі

Народний депутат Олексій Гончаренко підсумував перший день роботи ТСК, на якому обговорювали корупційні скандали, зокрема «справу Міндіча»

16 січня 2026, 01:07
Автор:
Ткачова Марія

Сьогодні відбувся перший день засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, присвяченої правопорушенням у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини в умовах воєнного стану. Однією з ключових тем обговорення стали корупційні скандали, зокрема резонансна справа Міндіча.

Гончаренко вразив підсумками: Чернишов і Єрмак родичі

Чернишов та Єрмак куми

У засіданні взяли участь і виступили директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко, колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов, колишня міністр енергетики Гринчук та колишній міністр юстиції Галущенко.

Директор НАБУ повідомив, що у справі "Мідас" слідчі дії тривають. Він наголосив, що підозр Андрію Єрмаку та Рустему Умєрову наразі немає. Також, за його словами, втручання Володимира Зеленського в оперативну діяльність НАБУ та САП не було, хоча систематичні зустрічі з президентом відбувалися.

Кривонос уточнив, що орієнтовно п’ять разів зустрічався із Зеленським: дві–три зустрічі разом із керівником САП та ще дві — без нього. При цьому Андрій Єрмак на цих зустрічах присутнім не був. Окремо Кривонос повідомив про свою зустріч з Єрмаком 31 липня 2025 року, яка відбулася в день голосування за повернення незалежності антикорупційних органів.

Під час засідання ТСК також стало відомо про тісні родинні зв’язки між колишнім віцепремʼєром Чернишовим і Андрієм Єрмаком. Зокрема, було озвучено, що вони є куми, оскільки Єрмак є хрещеним батьком дитини Чернишова. Сам Чернишов підтвердив, що знає Міндіча і назвав його своїм товаришем.

Окремо на засіданні доповідали Гринчук і Галущенко. Гончаренко звернув увагу, що обидва не з’явилися у сесійній залі Верховної Ради під час власного звільнення. Гринчук пояснила це тим, що її не запросили на засідання, тоді як Галущенко заявив, що був на комітеті, але не прийшов до зали, оскільки вважав, що це вже не мало сенсу.

Народний депутат наголосив, що така позиція є неправильною, адже посадовці мали публічно пояснити свою позицію ще під час звільнення. Наступне засідання ТСК заплановане на 21 січня. Робота комісії триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров на цей момент не є підозрюваними у кримінальному провадженні, відомому як "справа Міндіча".



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52196
