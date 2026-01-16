Гончаренко поразил итогами: Чернышев и Ермак родственники

Сегодня состоялся первый день заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, посвященной правонарушениям в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека в условиях военного положения. Одной из ключевых тем обсуждения стали коррупционные скандалы, в том числе резонансное дело Миндича.

Чернышов и Ермак кумовья

В заседании приняли участие и выступили директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший вице-премьер Алексей Чернышев, бывший министр энергетики Гринчук и бывший министр юстиции Галущенко.

Директор НАБУ сообщил, что по делу "Мидас" следственные действия продолжаются. Он подчеркнул, что подозрений Андрею Ермаку и Рустему Умерову пока нет. Также, по его словам, вмешательства Владимира Зеленского в оперативную деятельность НАБУ и САП не было, хотя систематические встречи с президентом проходили.

Кривонос уточнил, что ориентировочно пять раз встречался с Зеленским: две-три встречи вместе с руководителем САП и еще две без него. При этом Андрей Ермак на этих встречах не присутствовал. Отдельно Кривонос сообщил о своей встрече с Ермаком 31 июля 2025 г., которая состоялась в день голосования за возвращение независимости антикоррупционных органов.

Во время заседания ВСК также стало известно о тесных родственных связях между бывшим вице-премьером Чернышевым и Андреем Ермаком. В частности, было озвучено, что они кумовья, поскольку Ермак является крестным отцом ребенка Чернышева. Сам Чернышев подтвердил, что знает Миндича и назвал его своим товарищем.

Отдельно на заседании докладывали Гринчук и Галущенко. Гончаренко обратил внимание, что оба не появились в сессионном зале Верховной Рады во время собственного увольнения. Гринчук объяснила это тем, что ее не пригласили на заседание, в то время как Галущенко заявил, что был на комитете, но не пришел в зал, поскольку считал, что это уже не имело смысла.

Народный депутат подчеркнул, что такая позиция неправильна, ведь должностные лица должны публично объяснить свою позицию еще во время увольнения. Следующее заседание ВСК запланировано на 21 января. Работа комиссии продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что Андрей Ермак и Рустем Умеров на данный момент не являются подозреваемыми в уголовном производстве, известном как "дело Миндича".