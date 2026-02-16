Герман Галущенко розповів навіщо їхав закордон

Рубрики
Ткачова Марія
Колишній міністр енергетики та юстиції України Герман Галущенко заявив у Вищому антикорупційному суді, що не мав наміру залишати країну з метою втечі. Про це він сказав під час розгляду його клопотання щодо визнання затримання незаконним, повідомляє NV.
Герман Галущенко про намір виїзду з країни
За словами ексміністра, на момент планування поїздки за кордон він не мав жодних підозр і їхав, аби зустрітися з дітьми. Галущенко наголосив, що якби справді хотів переховуватися, то зробив би це іншим способом.
Він поставив під сумнів версію про намір утечі, зазначивши, що не вважає логічним залишати країну офіційно, користуючись власними документами, якщо метою була б втеча.
Також Галущенко назвав своє затримання проявом політичного тиску. Водночас він не уточнив, кого саме вважає причетним до цього. Ексміністр відкидає підозри, висунуті Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
Наразі суд продовжує розгляд його скарги.