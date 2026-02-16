Герман Галущенко розповів навіщо їхав закордон

Колишній міністр енергетики та юстиції України Герман Галущенко заявив у Вищому антикорупційному суді, що не мав наміру залишати країну з метою втечі. Про це він сказав під час розгляду його клопотання щодо визнання затримання незаконним, повідомляє NV.

Герман Галущенко про намір виїзду з країни

За словами ексміністра, на момент планування поїздки за кордон він не мав жодних підозр і їхав, аби зустрітися з дітьми. Галущенко наголосив, що якби справді хотів переховуватися, то зробив би це іншим способом.

Він поставив під сумнів версію про намір утечі, зазначивши, що не вважає логічним залишати країну офіційно, користуючись власними документами, якщо метою була б втеча.

Також Галущенко назвав своє затримання проявом політичного тиску. Водночас він не уточнив, кого саме вважає причетним до цього. Ексміністр відкидає підозри, висунуті Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Наразі суд продовжує розгляд його скарги.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Юлія Тимошенко частково звільнили від арешту майна в межах кримінального провадження щодо можливого підкупу народних депутатів. Відповідне рішення ухвалив суд під час розгляду клопотання сторони обвинувачення.

Суд постановив накласти арешт на вкладний рахунок самої нардепки. Водночас у задоволенні клопотання щодо арешту частини іншого майна було відмовлено. Зокрема, суд не підтримав арешт половини рухомого майна, яке складається з трьох автомобілів, а також двох гаражів, що належать чоловікові депутатки — Олександру Тимошенко. Крім того, було скасовано арешт 6,3 тисячі доларів США.











