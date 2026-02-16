Підозра у підкупі: що вирішив суд щодо майна Тимошенко

Юлія Тимошенко частково звільнили від арешту майна в межах кримінального провадження щодо можливого підкупу народних депутатів. Відповідне рішення ухвалив суд під час розгляду клопотання сторони обвинувачення.

Доля майна Юлії Тимошенко

Суд постановив накласти арешт на вкладний рахунок самої нардепки. Водночас у задоволенні клопотання щодо арешту частини іншого майна було відмовлено.

Зокрема, суд не підтримав арешт половини рухомого майна, яке складається з трьох автомобілів, а також двох гаражів, що належать чоловікові депутатки — Олександру Тимошенко. Крім того, було скасовано арешт 6,3 тисячі доларів США.

За даними слідства, Тимошенко підозрюють у підкупі депутатів задля забезпечення голосування у Верховній Раді. Раніше суд визначив їй запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 мільйонів гривень. Вказану суму нардепка вже внесла.

У разі доведення вини їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із можливою конфіскацією майна.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г енеральна прокуратура Російської Федерації затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Російська сторона заочно звинувачує українську політикиню у "поширенні фейків про російську армію".

Підставою для кримінального переслідування стала публікація Тимошенко у соціальних мережах, у якій вона повідомила про вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені під час російської окупації. У слідчих органах РФ заявили, що ці дописи нібито були зроблені "з мотивів ненависті до російських військовослужбовців". У генпрокуратурі Росії традиційно відкинули причетність армії РФ до воєнних злочинів у Київській області, назвавши масові вбивства цивільних "українською провокацією". Таким чином Москва фактично криміналізувала публічне згадування та засудження злочинів, які були задокументовані міжнародними журналістами, правозахисниками та слідчими структурами.

