Герман Галущенко рассказал зачем ехал за границу

Ткачова Марія
Бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко заявил в Высшем антикоррупционном суде, что не собирался покидать страну с целью побега. Об этом он сказал при рассмотрении его ходатайства о признании задержания незаконным, сообщает NV.
Герман Галущенко о намерении выезда из страны
По словам эксминистра, на момент планирования поездки за границу он не имел никаких подозрений и уезжал, чтобы встретиться с детьми. Галущенко подчеркнул, что если бы действительно хотел скрываться, то сделал бы это другим способом.
Он подверг сомнению версию о намерении бегства, отметив, что не считает логичным покидать страну официально, пользуясь собственными документами, если целью было бы бегство.
Также Галущенко назвал свое задержание проявлением политического давления. В то же время, он не уточнил, кого именно считает причастным к этому. Эксминистр исключает подозрения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
Суд продолжает рассмотрение его жалобы.