Герман Галущенко рассказал зачем ехал за границу

Бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко заявил в Высшем антикоррупционном суде, что не собирался покидать страну с целью побега. Об этом он сказал при рассмотрении его ходатайства о признании задержания незаконным, сообщает NV.

Герман Галущенко о намерении выезда из страны

По словам эксминистра, на момент планирования поездки за границу он не имел никаких подозрений и уезжал, чтобы встретиться с детьми. Галущенко подчеркнул, что если бы действительно хотел скрываться, то сделал бы это другим способом.

Он подверг сомнению версию о намерении бегства, отметив, что не считает логичным покидать страну официально, пользуясь собственными документами, если целью было бы бегство.

Также Галущенко назвал свое задержание проявлением политического давления. В то же время, он не уточнил, кого именно считает причастным к этому. Эксминистр исключает подозрения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Суд продолжает рассмотрение его жалобы.

