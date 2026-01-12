«Газпром» витрачає сотні мільйонів на стеження за ЛГБТ у серіалах і фільмах

У Росії з’явилася нова система контролю відеоконтенту, розроблена для автоматичного виявлення ЛГБТ-контенту, сцен із алкоголем, наркотиками та курінням у кіно і серіалах. За повідомленнями російських ЗМІ з посиланням на джерела Forbes у медіаіндустрії, сервіс під назвою "Платформа Predicto" був замовлений "Газпром-Медіа Холдингом" і розроблявся понад півтора року. Загальні інвестиції оцінюють у сотні мільйонів рублів.

Сотні мільйонів рублів на цензуру: як «Газпром» контролює ЛГБТ-контент у відео

Система є частиною комплексу з 12 модулів, що охоплюють аналітику, персоналізацію контенту, пошукові алгоритми та модерацію. Один із модулів спеціально позначає відео кольоровими маркерами, що сигналізують про наявність або відсутність "небажаних елементів", включно з ЛГБТ-персонажами.

Програмне забезпечення зареєстроване у реєстрі вітчизняного ПЗ у липні 2025 року. Predicto заявляє, що технологія дозволяє не тільки виявляти "небажані елементи", а й аналізувати активність користувачів, персоналізувати рекомендації та вести детальну статистику споживання контенту.

На тлі міжнародної критики ця новина виглядає як черговий приклад тотального контролю Кремля над медіа. Система може значно обмежити культурний і інформаційний простір російських платформ, позбавивши глядачів доступу до міжнародних фільмів і серіалів у первісному вигляді. Для міжнародної спільноти та правозахисників це ще один доказ цензури і тиску на ЛГБТ-спільноту у Росії, коли ідеологічні критерії ставляться вище за свободу слова та мистецтва.

Таким чином, технологічний проект "Газпром-Медіа" не лише контролює контент, а й фактично формує рамки дозволеного у культурному середовищі країни, перетворюючи розважальні платформи на інструменти ідеологічного тиску.

Читайте також в "Коментарях", що в Росії провели молебні проти абортів.