logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Вся Росія б’є поклони перед гумовими ляльками: молебні за «каяття дітовбивць» шокували світ
commentss НОВИНИ Всі новини

Вся Росія б’є поклони перед гумовими ляльками: молебні за «каяття дітовбивць» шокували світ

РПЦ організовує обряди з макетами ембріонів перед іконами та закликає жінок відмовитися від абортів.

12 січня 2026, 13:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії відбувся перший всеросійський молебень "про вразумлення" жінок, які збираються зробити аборт, що викликав міжнародне здивування та критику. За повідомленнями російських ЗМІ, у тому числі "Новой газеты", "ТАСС" та інших, у богослужіннях брали участь храми у Челябінську, Новосибірську, Волгограді, Москві, Якутії, Хабаровському краї та ще мінімум у 15 регіонах країни.

Вся Росія б’є поклони перед гумовими ляльками: молебні за «каяття дітовбивць» шокували світ

РПЦ організувала перший всеросійський молебень за "вразумлєніє" бажаючих зробити аборт

Особливу увагу привернула участь гумових ляльок, що зображували ембріони. Під час однієї із служб у селищі Салим Ханти-Мансійського автономного округу ляльки розташовували перед іконами, поруч із прапорами пролайф-руху "За життя" та спеціальною атрибутикою для богослужіння. Російські ЗМІ, які мали б відображати світський характер держави, активно публікували репортажі та навіть тексти "молитов для каяття" тих, хто планує переривання вагітності.

Служба приурочена до дня пам’яті 14 тисяч немовлят-мучеників, "вбитих Іродом у Віфлеємі". У Московській єпархії повідомили, що молебень стане щорічним заходом, а його проведення планують масштабувати на всю країну.

На думку експертів, це виглядає особливо парадоксально: у Росії, де численні регіони населені людьми різних віросповідань і світських традицій, державні та церковні медіа акцентують увагу саме на православних ритуалах із використанням гумових ляльок, влаштовуючи гучні публічні обряди, які повинні викликати моральне засудження абортів. Для багатьох спостерігачів за межами РФ це нагадує театралізовану кампанію психологічного тиску під прикриттям релігійної практики.

Читайте також в "Коментарях", що президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вивчає низку варіантів військового втручання в ситуацію в Ірані у відповідь на жорстоке придушення протестів і масові вбивства цивільного населення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини