У Росії відбувся перший всеросійський молебень "про вразумлення" жінок, які збираються зробити аборт, що викликав міжнародне здивування та критику. За повідомленнями російських ЗМІ, у тому числі "Новой газеты", "ТАСС" та інших, у богослужіннях брали участь храми у Челябінську, Новосибірську, Волгограді, Москві, Якутії, Хабаровському краї та ще мінімум у 15 регіонах країни.

РПЦ організувала перший всеросійський молебень за "вразумлєніє" бажаючих зробити аборт

Особливу увагу привернула участь гумових ляльок, що зображували ембріони. Під час однієї із служб у селищі Салим Ханти-Мансійського автономного округу ляльки розташовували перед іконами, поруч із прапорами пролайф-руху "За життя" та спеціальною атрибутикою для богослужіння. Російські ЗМІ, які мали б відображати світський характер держави, активно публікували репортажі та навіть тексти "молитов для каяття" тих, хто планує переривання вагітності.

Служба приурочена до дня пам’яті 14 тисяч немовлят-мучеників, "вбитих Іродом у Віфлеємі". У Московській єпархії повідомили, що молебень стане щорічним заходом, а його проведення планують масштабувати на всю країну.

На думку експертів, це виглядає особливо парадоксально: у Росії, де численні регіони населені людьми різних віросповідань і світських традицій, державні та церковні медіа акцентують увагу саме на православних ритуалах із використанням гумових ляльок, влаштовуючи гучні публічні обряди, які повинні викликати моральне засудження абортів. Для багатьох спостерігачів за межами РФ це нагадує театралізовану кампанію психологічного тиску під прикриттям релігійної практики.

Читайте також в "Коментарях", що президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вивчає низку варіантів військового втручання в ситуацію в Ірані у відповідь на жорстоке придушення протестів і масові вбивства цивільного населення.