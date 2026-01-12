«Газпром» тратит сотни миллионов на слежку за ЛГБТ в сериалах и фильмах

В России появилась новая система контроля видеоконтента, разработанная для автоматического обнаружения ЛГБТ-контента, сцен с алкоголем, наркотиками и курением в кино и сериалах. По сообщениям российских СМИ со ссылкой на источники Forbes в медиаиндустрии, сервис под названием "Платформа Predicto" был заказан "Газпром-Медиа Холдингом" и разрабатывался более полутора лет. Общие инвестиции оцениваются в сотни миллионов рублей.

Сотни миллионов рублей на цензуру: как "Газпром" контролирует ЛГБТ-контент в видео

Система является частью комплекса из 12 модулей, охватывающих аналитику, персонализацию контента, поисковые алгоритмы и модерацию. Один из модулей специально обозначает видео цветными маркерами, сигнализирующими о наличии или отсутствии "нежелательных элементов", включая ЛГБТ-персонажи.

Программное обеспечение зарегистрировано в реестре отечественного ПО в июле 2025 года. Predicto заявляет, что технология позволяет не только выявлять нежелательные элементы, но и анализировать активность пользователей, персонализировать рекомендации и вести детальную статистику потребления контента.

На фоне международной критики эта новость смотрится как очередной пример тотального контроля Кремля над медиа. Система может значительно ограничить культурное и информационное пространство российских платформ, лишив зрителей доступа к международным фильмам и сериалам в первоначальном виде. Для международного сообщества и правозащитников это еще одно доказательство цензуры и давления на ЛГБТ-сообщество в России, когда идеологические критерии ставятся выше свободы слова и искусства.

Таким образом, технологический проект "Газпром-Медиа" не только контролирует контент, но и фактически формирует рамки дозволенного в культурной среде страны, превращая развлекательные платформы в инструменты идеологического давления.

