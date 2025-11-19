logo_ukra

Єрмак зробив заяву з Туреччини на тлі розмов про його звільнення та скасування переговорів з Віткоффом
НОВИНИ

Єрмак зробив заяву з Туреччини на тлі розмов про його звільнення та скасування переговорів з Віткоффом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак а тлі розмов про його ймовірну відставку зробив заяву із Туреччини, де перебуває разом з президентом Володимиром Зеленським

19 листопада 2025, 11:52
На тлі повідомлень про ймовірну відставку керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що прибув до Туреччини у складі української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Єрмак зробив заяву з Туреччини на тлі розмов про його звільнення та скасування переговорів з Віткоффом

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Глава ОП запевнив, що "усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері".

"Перебуваю на постійному зв’язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом. Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що, за даними західних ЗМІ, переговори між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, які мали відбутися 19 листопада в Туреччині були скасовані. Це могло статися через корупційний скандал в Україні, який пов’язаний з енергетичним сектором.

ЗМІ повідомляли, що Андрій Єрмак замість Туреччини нібито зібрався до Лондона, де мав зустрітися з колишнім головкомом, а нині послом Валерієм Залужним.

Видання "Коментарі" також писало, що народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський публічно вимагає відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причина, за його словами, — можливі корупційні ризики в енергетичному секторі, які розслідували українські антикорупційні органи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що все більшого підтвердження набирають чутки, що президент Володимир Зеленський справді розглядає варіант звільнення глави ОП Андрія Єрмака, якщо історія з "плівками Міндіча" розкрутиться ще більше навколо людей, яких привів саме Єрмак.



Джерело: https://t.me/ermaka2022/7166
