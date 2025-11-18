logo_ukra

Переговори Єрмака з Віткоффом скасовані: що відомо
Переговори Єрмака з Віткоффом скасовані: що відомо

На тлі корупційного скандалу скасували переговори Єрмака та Віткоффа в Туреччині.

Переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та між керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, які мали відбутися 19 листопада в Туреччині були скасовані. Про це заявив журналіст The Economist Олівер Керролл.

Переговори Єрмака з Віткоффом скасовані: що відомо

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Олівер Керролл повідомив про скасування переговорів між Віткоффом та Єрмаком. За його словами, це могло статися через корупційний скандал в Україні, який пов’язаний з енергетичним сектором.

"Переговори Віткоффа та Єрмака на завтра в Туреччині скасовано. Мені сказали, що Віткофф, можливо, не знав про скандал, у який він потрапляв, коли погоджувався на зустріч", — пише Керролл.

За джерелами "Бабеля" Андрій Єрмак замість Туреччини летить у Лондон, де зустрінеться з колишнім головкомом, а нині послом Валерієм Залужним.

Скасування зустрічі Єрмака з Віткоффом відбувається на тлі внутрішньої політичної кризи, зокрема вимогою про його звільнення з посади керівника ОП, які лунають від депутатів ВР, зокрема фракції "Слуга народу". Депутат Ярослав Железняк  з фракції "Голос" раніше заявляв, що Єрмак фігурує у так званих "плівках Міндіча" під кодовим ім'ям "Алі Баба".

Також повідомлялося, що Віткофф може зустрітися в Туреччині з Володимиром Зеленським, однак президент летить не у Стамбул, а Анкару, де буде запланована його зустріч з Реджепом Ердоганом. За словами президента, на зустрічі в Туреччині він планує обговорити "справедливий мир".

Раніше портал "Коментарі" писав, що депутат "Слуги народу" Федір Веніславський заявив про необхідність відставки Андрія Єрмака через скандал із "плівками Міндіча".



Джерело: https://x.com/olliecarroll/status/1990860655881048515
