Ермак сделал заявление из Турции на фоне разговоров о его увольнении и отмене переговоров с Виткоффом
Ермак сделал заявление из Турции на фоне разговоров о его увольнении и отмене переговоров с Виткоффом

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на фоне разговоров о его вероятной отставке сделал заявление из Турции, где находится вместе с президентом Владимиром Зеленским.

19 ноября 2025, 11:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На фоне сообщений о возможной отставке руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что прибыл в Турцию в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Глава ОП заверил, что "все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере".

"Нахожусь на постоянной связи с представителями администрации Дональда Трампа, в том числе со спецпредставителем Президента США Стивом Виткоффом. Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и стабильного мира", — отметил Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что, по данным западных СМИ, переговоры между спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которые должны были состояться 19 ноября в Турции, были отменены. Это могло произойти из-за коррупционного скандала в Украине, связанного с энергетическим сектором.

СМИ сообщали, что Андрей Ермак вместо Турции якобы собрался в Лондон, где должен был встретиться с бывшим главкомом, а ныне послом Валерием Залужным.

Издание "Комментарии" также писало, что народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский публично требует отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Причина, по его словам, — возможные коррупционные риски в энергетическом секторе, расследованные украинскими антикоррупционными органами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что все большее подтверждение набирают слухи, что президент Владимир Зеленский действительно рассматривает вариант увольнения главы ОП Андрея Ермака, если история с "пленками Миндича" раскрутится еще больше вокруг людей, которых привел именно Ермак.



Источник: https://t.me/ermaka2022/7166
