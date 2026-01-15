logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика День рождения Зеленского на квартире у Миндича: что еще интересного раскрыл Чернышев
commentss НОВОСТИ Все новости

День рождения Зеленского на квартире у Миндича: что еще интересного раскрыл Чернышев

Эксвицеппремьер Алексей Чернышев подтвердил знакомство с Тимуром Миндичем, но заявил, что пока не поддерживает с ним связь

15 января 2026, 22:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во время заседания Временной следственной комиссии по обороне, антикоррупционной политике и правам человека эксвицеппремьер Алексей Чернышев прокомментировал свое знакомство с Тимуром Миндичем и взаимоотношения с Владимиром Зеленским.

День рождения Зеленского на квартире у Миндича: что еще интересного раскрыл Чернышев

Чернышов про отношения с Миндичем и Зеленским

Чернышев подтвердил, что познакомился с Миндичем несколько лет назад в Израиле уже после назначения на должность главы Киевской областной государственной администрации. Он охарактеризовал Миндича как товарища, однако отметил, что пока не поддерживает с ним связь из-за его процессуального статуса.

Также Чернышев подтвердил свое присутствие на праздновании дня рождения Владимира Зеленского 4 февраля 2021 года, которое проходило в квартире Миндича.

Комментируя отношения между Зеленским и Миндичем, Чернышев заявил, что не может их характеризовать, назвав эти отношения корпоративными в рамках деятельности "Квартала 95".

Кроме того, он сообщил, что лично познакомился с Владимиром Зеленским еще до 2019 года, однако отметил, что контакт между ними был эпизодическим.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Юлия Тимошенко сообщила, что ее банковские счета были заблокированы еще до принятия любого судебного решения, что делает невозможным уплату залога. Об этом она написала в Facebook, назвав ситуацию абсурдной.
По ее словам, она планировала внести залог по делу, которое считает политически мотивированным, средствами, полученными в качестве компенсации за предыдущие политические преследования. Однако, как отметила Тимошенко, сделать это невозможно из-за полной блокировки счетов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/182746
Теги:

Новости

Все новости