День рождения Зеленского на квартире у Миндича: что еще интересного раскрыл Чернышев

Во время заседания Временной следственной комиссии по обороне, антикоррупционной политике и правам человека эксвицеппремьер Алексей Чернышев прокомментировал свое знакомство с Тимуром Миндичем и взаимоотношения с Владимиром Зеленским.

Чернышов про отношения с Миндичем и Зеленским

Чернышев подтвердил, что познакомился с Миндичем несколько лет назад в Израиле уже после назначения на должность главы Киевской областной государственной администрации. Он охарактеризовал Миндича как товарища, однако отметил, что пока не поддерживает с ним связь из-за его процессуального статуса.

Также Чернышев подтвердил свое присутствие на праздновании дня рождения Владимира Зеленского 4 февраля 2021 года, которое проходило в квартире Миндича.

Комментируя отношения между Зеленским и Миндичем, Чернышев заявил, что не может их характеризовать, назвав эти отношения корпоративными в рамках деятельности "Квартала 95".

Кроме того, он сообщил, что лично познакомился с Владимиром Зеленским еще до 2019 года, однако отметил, что контакт между ними был эпизодическим.

