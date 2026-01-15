День рождения Зеленского на квартире у Миндича: что еще интересного раскрыл Чернышев

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Во время заседания Временной следственной комиссии по обороне, антикоррупционной политике и правам человека эксвицеппремьер Алексей Чернышев прокомментировал свое знакомство с Тимуром Миндичем и взаимоотношения с Владимиром Зеленским.
Чернышов про отношения с Миндичем и Зеленским
Чернышев подтвердил, что познакомился с Миндичем несколько лет назад в Израиле уже после назначения на должность главы Киевской областной государственной администрации. Он охарактеризовал Миндича как товарища, однако отметил, что пока не поддерживает с ним связь из-за его процессуального статуса.
Также Чернышев подтвердил свое присутствие на праздновании дня рождения Владимира Зеленского 4 февраля 2021 года, которое проходило в квартире Миндича.
Комментируя отношения между Зеленским и Миндичем, Чернышев заявил, что не может их характеризовать, назвав эти отношения корпоративными в рамках деятельности "Квартала 95".
Кроме того, он сообщил, что лично познакомился с Владимиром Зеленским еще до 2019 года, однако отметил, что контакт между ними был эпизодическим.