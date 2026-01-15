logo_ukra

Де зараз Єрмак та чи отримав він підозру: що кажуть у НАБУ

У НАБУ поки не розповідають, що знайшли під час обшуків, пов’язаних зі слідством щодо Єрмака

15 січня 2026, 18:27
Стосовно колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака здійснюється досудове розслідування. Однак, про підозру йому ще не повідомляли.

Де зараз Єрмак та чи отримав він підозру: що кажуть у НАБУ

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

На робочому місці Єрмака обшуків не було, їх проводили в "інших місцях". Про це на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

За його словами, говорити про те, що саме було знайдено під час обшуків, поки не можна. 

"У даному випадку те, що вилучено, на це накладено арешт. Так, серед них є певні цифрові носії", — сказав Кривонос.

Директор НАБУ також не розповів про додаткові обшуки та інші слідчі дії щодо Єрмака, посилаючись на таємницю досудового розслідування. Не сказав він також, чи проводили допит колишнього керівника ОП. 

"Таємницею досудового розслідування" Кривонос також назвав інформацію про місцезнаходження Єрмака.

Разом з тим він спростував інформацію про тиск на НАБУ, щоб бюро не оголошувало підозру Єрмаку.

Як повідомляв портал "Коментарі", після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака помітили в центральному офісі Служби зовнішньої розвідки України. Єрмак перебував в офісі СЗР 45 хвилин, а після його від’їзду голова Служби Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Припускали, що документи прикриття могли готуватися для можливого перетину кордону

Джерела у правоохоронних органах тоді повідомляли, що Національне антикорупційне бюро готується оприлюднити нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", а також підозру, яка стосується ролі у цій справі Андрія Єрмака.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Kt_9FtXfvRk
