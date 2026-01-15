Где сейчас Ермак и получил ли он подозрение: что говорят в НАБУ

В отношении бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака осуществляется досудебное расследование. Однако о подозрении ему еще не сообщали.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

На рабочем месте Ермака обысков не было, их проводили в других местах. Об этом сегодня на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

По его словам, говорить о том, что именно было найдено во время обысков, пока нельзя.

"В данном случае то, что изъято, на это наложен арест. Да, среди них есть определенные цифровые носители", — сказал Кривонос.

Директор НАБУ также не рассказал о дополнительных обысках и других следственных действиях в отношении Ермака, ссылаясь на тайну досудебного расследования. Не сказал он также, проводили ли допрос бывшего руководителя ОП.

"Тайной досудебного расследования" Кривонос также назвал информацию о местонахождении Ермака.

Вместе с тем он опроверг информацию о давлении на НАБУ, чтобы бюро не объявляло подозрение Ермаку.

Как сообщал портал "Комментарии", после освобождения от должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак был замечен в центральном офисе Службы внешней разведки Украины. Ермак находился в офисе СВР 45 минут, а после его отъезда глава Службы Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия. Предполагали, что документы прикрытия могли готовиться к возможному пересечению границы.

Источники в правоохранительных органах сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро готовится обнародовать новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", а также подозрение, касающееся роли в этом деле Андрея Ермака.