"Дати адресу Орбана військовим": Зеленський пояснив свою скандальну заяву

Президент України Володимир Зеленський прокоментував резонансні слова про можливість "дати адресу" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана українським військовим. За його словами, заява була емоційною реакцією на блокування угорською владою фінансової допомоги Україні з боку ЄС.

Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Володимир Зеленський в інтерв’ю ZDF пояснив свої заяви щодо Віктора Орбана. Президент зазначив, що не шкодує за свої слова, адже, на його думку, політики, які блокують допомогу, мають пояснювати свої рішення безпосередньо українським військовим.

"Я сказав, що ми захищаємо Європу. Якщо у нас немає зброї, як ми можемо це робити? Тоді нехай він пояснить це нашим військовим на фронті, які захищають і його домівку теж", — пояснив президент.

Нагадаємо, що 5 березня Зеленський заявив, що дасть адресу Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо той продовжить блокувати допомогу Україні на 90 млрд євро.

"Надіємось, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 мільярдів і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", — сказав тоді Зеленський.

У Будапешті ці слова сприйняли як пряму погрозу. Представник угорського уряду Золтан Ковач назвав заяву "неприйнятною". За його словами, це "відкрита погроза" та "шантаж", які вийшли "далеко за межі будь-яких прийнятних норм". Подібна реакція була у очільника МЗС Петера Сіярто, який заявив, що країна не піддасться тиску.

Сам Віктор Орбан відповів, що сприймає заяву як загрозу не особисто йому, а всій Угорщині. Орбан тоді заявив, що продовжить відстоювати інтереси своєї держави та не дозволить втягнути її у війну.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр також розкритикував заяву Зеленського. За його словами, "жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю" та закликав відкликати цю заяву, якщо вона дійсно була.

На виборах 12 квітня в Угорщині переміг Петер Мадяр. Після цього Зеленський заявив, що Україна відремонтує нафтопровід "Дружба" до кінця місяця, а новий лідер Угорщини, який замінить Орбана, зауважив, що не буде блокувати допомогу на 90 млрд Україні від ЄС.

