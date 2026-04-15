"Дать адрес Орбана военным": Зеленский объяснил свое скандальное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал резонансные слова о возможности "дать адрес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана украинским военным. По его словам, заявление было эмоциональной реакцией на блокирование венгерскими властями финансовой помощи Украине со стороны ЕС.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский в интервью ZDF объяснил свои заявления по поводу Виктора Орбана. Президент отметил, что не жалеет о своих словах ведь, по его мнению, политики, блокирующие помощь, должны объяснять свои решения непосредственно украинским военным.

"Я сказал, что мы защищаем Европу. Если у нас нет оружия, как мы можем это делать? Тогда пусть он объяснит это нашим военным на фронте, которые защищают и его дом тоже", — объяснил президент.

Напомним, 5 марта Зеленский заявил, что даст адрес Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот продолжит блокировать помощь Украине на 90 млрд евро.

"Надеемся, что один человек в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", — сказал тогда Зеленский.

В Будапеште эти слова были восприняты как прямую угрозу. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач назвал заявление "неприемлемым". По его словам, это "открытая угроза" и "шантаж", которые вышли "далеко за пределы любых приемлемых норм". Подобная реакция была у главы МИД Петера Сиярто, заявившего, что страна не подвергнется давлению.

Сам Виктор Орбан ответил, что воспринимает заявление как угрозу не лично ему, а всей Венгрии. Орбан тогда заявил, что продолжит отстаивать интересы своего государства и не позволит втянуть его в войну.

Лидер партии "Тиса" Петер Мадяр также подверг критике заявление Зеленского. По его словам, "ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру" и призвал отозвать это заявление, если оно действительно было.

На выборах 12 апреля в Венгрии победил Петер Мадяр. После этого Зеленский заявил, что Украина отремонтирует нефтепровод "Дружба" до конца месяца, а новый лидер Венгрии, заменяющий Орбана, отметил, что не будет блокировать помощь на 90 млрд. Украине от ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о готовности к встрече с будущим премьером Венгрии Петером Мадяром.

Также "Комментарии" писали, что во Франции заявили, что после поражения Орбана на выборах в Венгрии Путин потерял своего главного "троянского коня" в Европе.