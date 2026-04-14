Зустріч Зеленського та нового прем'єра Угорщини Мадяра: що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з новообраним прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. За його словами, Київ налаштований на прагматичний діалог і зміцнення двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прокоментував вибори в Угорщині, де переміг Петер Мадяр. За словами президента, Україна очікує на побудову дружніх відносин між країнами.

"Що стосується нового керівництва, я вважаю, що треба будувати наші відносини, якщо хочеться на прагматизмі, будь ласка, можна будувати дружні відносини, але на домовленостях, на співробітності, на повазі один до одного. Це тільки посилює обидві країни", — сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що відкритий до діалогу у будь-який момент, щойно новий уряд Угорщини буде готовий до переговорів.

"Коли новий прем'єр-міністр буде готовий, завжди. Фрідріх запропонував їхати в Європу через Німеччину, а ми пропонуємо наш транспорт. Правда, це 11-12 годин, але з радістю", — додав президент.

Окремо президент торкнувся енергетичної теми. За його словами, нафтопровід "Дружба" планують відремонтувати до кінця квітня, після чого він відновить роботу.

