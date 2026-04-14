Зустріч Зеленського та нового прем'єра Угорщини Мадяра: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з новообраним прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. За його словами, Київ налаштований на прагматичний діалог і зміцнення двосторонніх відносин.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прокоментував вибори в Угорщині, де переміг Петер Мадяр. За словами президента, Україна очікує на побудову дружніх відносин між країнами.
Зеленський підкреслив, що відкритий до діалогу у будь-який момент, щойно новий уряд Угорщини буде готовий до переговорів.
Окремо президент торкнувся енергетичної теми. За його словами, нафтопровід "Дружба" планують відремонтувати до кінця квітня, після чого він відновить роботу.
