"Это приговор Зеленскому": нардеп рассказал, за что приговорили к заключению "друга" президента

Народный депутат приговорен к 9 годам заключения. Это уже не первый приговор парламентариям действующего созыва, к тому же тем, кто в 2019 году избирался под "флагами" "Слуги народа".

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что "друг" Зеленского получил 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Политик отметил, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор действующему народному депутату Александру Юрченко. Приговор суда, по словам Гончаренко, 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запрет на три года после этого занимать должности.

"Ну это реально такой жесткий, пока жестокий приговор, который получили действующий народный депутат. А перед тем был другой слуга народа Гунько. Тот получил 7 лет, а затем в апелляции добился уменьшения до четырех лет. Юрченко тоже, очевидно, будет подавать в апелляцию...", — отметил политик.

Нардеп поделился своим мнением, кто действительно несет ответственность за таких нардепов.

"Помните, как Зеленский говорил Порошенко, что я ваш приговор. Так вот, кажется, вот это приговор. И это приговоры не только Юрченко и не только Гунько. Это приговор самому Зеленскому, потому что именно Зеленский привел всех этих людей к власти. Потому что именно Зеленский этих людей отобрал, попросил людей их поддержать, и они выбрались по мажоритарным округам от "Слуги народа" в парламент, — убежден Гончаренко.

Политик напомнил, что в отношении Юрченко было производство — он украл в магазине 4 бутылки пива.

"Далее он становится народным депутатом. Дальше дело НАБУ, где он требовал 10 000 долл. за то, что он подаст законопроект о переработке твердых отходов. А еще 200 000 долларов просил на своих коллег по комитету, чтобы им раздать и дальше, чтобы проводить этот закон. Дальше был пойман, дальше подозрение, дальше это дело тянулось, дальше полномасштабная война”, — рассказал краткую хронологию событий Гончаренко.

Сейчас, как отметил политик, Юрченко не в "Слуге народа", а в группе "Восстановление Украины" вместе с ОПЗЖ.

Гончаренко убежден, что нести ответственность должен именно президент, учитывая то количество громких коррупционных дел с топ-чиновниками.

"Зеленский говорит — ничего не знаю, ничего не понимаю, ни к чему не причастен. Верите, кто такой Вова с четвертым домиком из "Династии"? И мы все с вами понимаем, кто такой Вова. И Вова прекрасно понимает, что мы с вами понимаем, но дальше шьет нас всех в дураках. Гунька и других, а теперь он даже не выходит и не говорит: "Знаете, ошибся, видите эти...". Он просто делает вид, что ну а что? Ну, так и надо…”, — заметил политик.

По его словам, хорошо, что появляются реальные приговоры. Однако подытожил — действительно ли эти приговоры сегодня тем, кто не просто исполнитель, а тем, кто всю эту систему создал.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие жесткие требования нардепы выдвинули Зеленскому.



