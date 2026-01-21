«Це більше не Церква»: російський релігієзнавець заявив, що війною проти України Росія вийшла з християнства

Повномасштабна війна проти України стала для Росії не лише політичною та моральною межею, а й точкою остаточного розриву з християнською традицією. Таку різку оцінку дав російський релігієзнавець, колишній редактор "Журналу Московської Патріархії" Сергій Чапнін. В інтерв’ю журналісту Євгену Кисельову він заявив, що сучасна Російська Православна Церква фактично вийшла з християнського світу й перетворилася на інструмент державної влади. Про це повідомляє "Кримський вітер".

РПЦ перестала бути частиною християнського світу — жорстка оцінка колишнього редактора «Журналу Московської Патріархії»

За словами Чапніна, РПЦ на чолі з Патріархом Кирилом (Гундяєвим) сьогодні системно виправдовує війну проти України, репресії та насильство, повністю відмовившись від євангельських і біблійних цінностей. Експерт називає це не кризою, а "духовною катастрофою", яка має глибокі та довготривалі наслідки.

Приводом для жорсткої заяви стали одразу кілька публічних сигналів: риторика Служби зовнішньої розвідки Росії, різдвяне звернення Владіміра Путіна та інтерв’ю Патріарха Кирила. У сукупності, наголошує Чапнін, вони демонструють повну деградацію церковної місії.

"Сучасне російське православ’я в ізводі Патріарха Кирила та Путіна — це дешевий парарелігійний культ. Його завдання — не віра, а обслуговування державних і геополітичних інтересів", — заявив він.

Особливе обурення релігієзнавця викликала заява СЗР РФ, у якій Константинопольського Патріарха Варфоломія назвали "антихристом" і "дияволом у плоті". На думку Чапніна, така лексика не просто виходить за межі церковної етики, а руйнує саму сутність християнства як релігії любові, смирення та миру.

Експерт також звернув увагу на різдвяне звернення Путіна, у якому російських військових назвали "рятівниками", а також на заяви Патріарха Кирила, де критиків влади фактично прирівняли до "зрадників Батьківщини". За словами Чапніна, це пряме злиття церковної риторики з державною пропагандою.

Окремо він наголосив: моментом остаточного розриву з Євангелієм стала відкрита підтримка РПЦ повномасштабного вторгнення в Україну. "Так, залишаються окремі віруючі та священики. Але офіційна Церква — ні. Вона відпала", — підкреслив релігієзнавець.

Чапнін також згадав фігуру митрополита Тихона Шевкунова, якого у ЗМІ називають духовником Путіна. За його словами, митрополит уникає публічності через зв’язки з колишнім заступником міністра оборони Тимуром Івановим, засудженим до 13 років колонії. Раніше Тихон публічно підтримував Іванова, називаючи його "порядною людиною".

Навіть повідомлення про нібито підготовку замаху на митрополита Чапнін вважає не більш ніж спецоперацією ФСБ, спрямованою на формування потрібного образу.

Підсумок, який робить релігієзнавець, звучить максимально жорстко: сучасна Російська Православна Церква — це вже не духовний інститут, а частина державної машини, що виправдовує агресію, вбивства та репресії. Саме тому, за його словами, можна говорити про фактичний вихід РПЦ з християнства як релігійної традиції.

