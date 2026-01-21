«Это больше не Церковь»: российский религиовед заявил, что войной против Украины Россия вышла из христианства

Полномасштабная война против Украины стала для России не только политическим и моральным пределом, но и точкой окончательного разрыва с христианской традицией. Такую резкую оценку дал российский религиовед, бывший редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин. В интервью журналисту Евгению Киселеву он заявил, что современная Русская Православная Церковь фактически вышла из христианского мира и превратилась в инструмент государственной власти. Об этом сообщает "Крымский ветер".

РПЦ перестала быть частью христианского мира – жесткая оценка бывшего редактора «Журнала Московской Патриархии»

По словам Чапнина, РПЦ во главе с Патриархом Кириллом (Гундяевым) сегодня системно оправдывает войну против Украины, репрессии и насилия, полностью отказавшись от евангельских и библейских ценностей. Эксперт называет это не кризисом, а "духовной катастрофой", имеющей глубокие и долговременные последствия.

Поводом для жесткого заявления послужили сразу несколько публичных сигналов: риторика Службы внешней разведки России, рождественское обращение Владимира Путина и интервью Патриарха Кирилла. В совокупности, отмечает Чапнин, они показывают полную деградацию церковной миссии.

"Современное русское православие в изводе Патриарха Кирилла и Путина – это дешевый парарелигиозный культ. Его задача – не вера, а обслуживание государственных и геополитических интересов", – заявил он.

Особое возмущение религиоведа вызвало заявление СВР РФ, в котором Константинопольского Патриарха Варфоломея назвали "антихристом" и "дьяволом во плоти". По мнению Чапнина, такая лексика не просто выходит за рамки церковной этики, а разрушает саму сущность христианства как религии любви, смирения и мира.

Эксперт также обратил внимание на рождественское обращение Путина, в котором российских военных назвали спасателями, а также на заявления Патриарха Кирилла, где критиков власти фактически приравняли к предателям Родины. По словам Чапнина, это прямое слияние церковной риторики с госпропагандой.

Отдельно он подчеркнул, что моментом окончательного разрыва с Евангелием стала открытая поддержка РПЦ полномасштабного вторжения в Украину. "Да остаются отдельные верующие и священники. Но официальная Церковь – нет. Она отпала", — подчеркнул религиовед.

Чапнин также упомянул фигуру митрополита Тихона Шевкунова, которого в СМИ называют духовником Путина. По его словам, митрополит избегает публичности из-за связей с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, приговоренным к 13 годам колонии. Ранее Тихон публично поддерживал Иванова, называя его "порядочным человеком".

Даже сообщение о якобы подготовке покушения на митрополита Чапнин считает не более чем спецоперацией ФСБ, направленной на формирование нужного образа.

Итог, который делает религиовед, звучит максимально жестко: современная Русская Православная Церковь — это уже не духовный институт, а часть оправдывающей агрессию, убийства и репрессии государственной машины. Именно поэтому, по его словам, можно говорить о фактическом выходе РПЦ из христианства как религиозной традиции.

