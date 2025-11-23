Борис Джонсон жорстоко розкритикував «мирний план США» щодо України

Рубрики
Ткачова Марія
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із різкою критикою документа, який у мережі поширюють як можливий "мирний план" Сполучених Штатів щодо України. Він назвав його фактично формулою капітуляції, що залишає Україну беззахисною перед потенційною новою агресією Росії.
Борис Джонсон про «мирний план США»
На думку Джонсона, запропоновані умови виглядають так, ніби були сформульовані у Кремлі: йдеться про фактичне російське вето на вступ України до НАТО, обмеження присутності іноземних військ та поступки щодо територій, які Росія окупувала або оголосила "своїми".
Політик також зазначив, що сумнівається у тому, що президент США Дональд Трамп міг би підтримати такий документ, оскільки він означав би "повну зраду України" та демонстрацію слабкості з боку Заходу.
Джонсон закликав уряд Великої Британії та міжнародних партнерів рішуче відкинути будь-які пропозиції, що передбачають поступки Росії або підривають суверенітет і територіальну цілісність України.