Борис Джонсон жорстоко розкритикував «мирний план США» щодо України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із різкою критикою документа, який у мережі поширюють як можливий "мирний план" Сполучених Штатів щодо України. Він назвав його фактично формулою капітуляції, що залишає Україну беззахисною перед потенційною новою агресією Росії.

Борис Джонсон про «мирний план США»

На думку Джонсона, запропоновані умови виглядають так, ніби були сформульовані у Кремлі: йдеться про фактичне російське вето на вступ України до НАТО, обмеження присутності іноземних військ та поступки щодо територій, які Росія окупувала або оголосила "своїми".

Політик також зазначив, що сумнівається у тому, що президент США Дональд Трамп міг би підтримати такий документ, оскільки він означав би "повну зраду України" та демонстрацію слабкості з боку Заходу.

Джонсон закликав уряд Великої Британії та міжнародних партнерів рішуче відкинути будь-які пропозиції, що передбачають поступки Росії або підривають суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Україна критично залежить від підтримки Сполучених Штатів і без неї не зможе протистояти російській агресії. На його думку, саме масштабна американська військова, фінансова та технологічна допомога дозволяє Україні тримати оборону та утримувати ситуацію на фронті.

Гончаренко перелічив ключові елементи, без яких, за його словами, Збройні сили України не зможуть ефективно діяти: розвіддані, аналітична підтримка, постачання ракет для Patriot, боєприпасів для HIMARS, системи Starlink, а також прямі фінансові вливання від США. Він наголосив, що саме через цю залежність Вашингтон фактично формує частину політичних рішень щодо України, і зазначив, що умови могли бути суттєво жорсткішими.

