Без чого українська оборона не вистоїть: неприємна правда від Гончаренка

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Україна критично залежить від підтримки Сполучених Штатів і без неї не зможе протистояти російській агресії. На його думку, саме масштабна американська військова, фінансова та технологічна допомога дозволяє Україні тримати оборону та утримувати ситуацію на фронті.

Залежність України від США

Гончаренко перелічив ключові елементи, без яких, за його словами, Збройні сили України не зможуть ефективно діяти: розвіддані, аналітична підтримка, постачання ракет для Patriot, боєприпасів для HIMARS, системи Starlink, а також прямі фінансові вливання від США.

Він наголосив, що саме через цю залежність Вашингтон фактично формує частину політичних рішень щодо України, і зазначив, що умови могли бути суттєво жорсткішими.

Депутат додав, що результат, якого українська армія досягає нині, є синергією західних технологій, фінансування та військового досвіду разом із витривалістю й майстерністю українських військових. Однак, на його думку, ця синергія тримається не лише на українській складовій, а значною мірою на підтримці Заходу.

Говорячи про перспективу, Гончаренко наголосив, що для майбутньої перемоги Україна має стати самодостатньою у сфері озброєнь. Він зазначив, що за роки повномасштабної війни країна так і не змогла налагодити серійне виробництво власної дальнобійної ракети, що, на його думку, є наслідком не лише корупції, а й занепаду української інженерної та наукової школи.



На завершення він підкреслив, що для реального зміцнення обороноздатності країна повинна інвестувати у технічну освіту, відновлення інженерних факультетів та розвиток оборонної промисловості, аби навчитися знову створювати високотехнологічну зброю.



