Борис Джонсон жестоко раскритиковал «мирный план США» по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой документа, который в сети распространяется как возможный "мирный план" Соединенных Штатов в отношении Украины. Он назвал его фактически формулой капитуляции, оставляющей Украину беззащитной перед новой потенциальной агрессией России.
Борис Джонсон про «мирный план США»
По мнению Джонсона, предложенные условия выглядят так, будто были сформулированы в Кремле: речь идет о фактическом российском вето на вступление Украины в НАТО, ограничении присутствия иностранных войск и уступках территорий, которые Россия оккупировала или объявила "своими".
Политик также отметил, что сомневается в том, что президент США Дональд Трамп мог бы поддержать такой документ, поскольку он означал бы "полную измену Украины" и демонстрацию слабости со стороны Запада.
Джонсон призвал правительство Великобритании и международных партнеров решительно отвергнуть любые предложения, предусматривающие уступки России или подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.