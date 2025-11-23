Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой документа, который в сети распространяется как возможный "мирный план" Соединенных Штатов в отношении Украины. Он назвал его фактически формулой капитуляции, оставляющей Украину беззащитной перед новой потенциальной агрессией России.

Борис Джонсон про «мирный план США»

По мнению Джонсона, предложенные условия выглядят так, будто были сформулированы в Кремле: речь идет о фактическом российском вето на вступление Украины в НАТО, ограничении присутствия иностранных войск и уступках территорий, которые Россия оккупировала или объявила "своими".

Политик также отметил, что сомневается в том, что президент США Дональд Трамп мог бы поддержать такой документ, поскольку он означал бы "полную измену Украины" и демонстрацию слабости со стороны Запада.

Джонсон призвал правительство Великобритании и международных партнеров решительно отвергнуть любые предложения, предусматривающие уступки России или подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Украина критически зависит от поддержки Соединенных Штатов и без нее не сможет противостоять российской агрессии. По его мнению, именно масштабная американская военная, финансовая и технологическая помощь позволяет Украине удерживать оборону и удерживать ситуацию на фронте.

Гончаренко перечислил ключевые элементы, без которых, по его словам, Вооруженные силы Украины не смогут эффективно действовать: разведданные, аналитическая поддержка, поставки ракет для Patriot, боеприпасов для HIMARS, системы Starlink, а также прямые финансовые вливания от США. Он подчеркнул, что именно из-за этой зависимости Вашингтон фактически формирует часть политических решений в отношении Украины, и отметил, что условия могли быть существенно более жесткими.

