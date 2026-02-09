"Баканов мог передавать Зеленскому коррупционные деньги": речь идет о десятках миллионов долларов

Бизнесмен из Одессы Сергей Ваганян рассказал, что бывший глава СБУ Иван Баканов якобы требовал от бизнесменов деньги и часть отдавал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об этом он рассказал во время заседания Временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.

По словам Ваганяна, Баканов входил в ближайший круг Владимира Зеленского – они еще из школы были фактически очень близкими друзьями.

"У меня есть фото и видео доказательства того, как Баканов брал у меня и других бизнесменов деньги", — рассказал бизнесмен.

По его словам, идет о десятках миллионов долларов.

На вопрос ВСК – считает ли господин Ваганян, что коррупционные деньги Баканов получал и передавал президенту Зеленскому – он заявил:

"Да, я так считаю".

Также бизнесмен добавил, что у него есть аудио-, фото-, видеофиксация, как Иван Геннадиевич получал неправомерную денежную выгоду.

Ваганян отметил, что Зеленский знал о том, какую преступную схему организовал его друг Баканов и Наумов.

"Отчасти он знал. Все-таки президент. Но чтобы он вообще не знал, что делает его ближайший друг, он его так опекает. Даже подозрения нет. Я уверен, что частично он знал", — заметил бизнесмен.

По словам Ваганяна, Наумов с Бакановым уехали перед полномасштабным вторжением РФ. Также он предполагает, что Баканов уехал с помощью паспорта прикрытия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем на самом деле занимались Баканов и Наумов. Ваганян отметил, что Баканов и Наумов были уволены с должностей, однако до сих пор оказывают влияние на президента Украины.



