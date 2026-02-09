"Баканов мог передавать Зеленскому коррупционные деньги": речь идет о десятках миллионов долларов

Рубрики
Бизнесмен из Одессы Сергей Ваганян рассказал, что бывший глава СБУ Иван Баканов якобы требовал от бизнесменов деньги и часть отдавал президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Об этом он рассказал во время заседания Временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.
По словам Ваганяна, Баканов входил в ближайший круг Владимира Зеленского – они еще из школы были фактически очень близкими друзьями.
По его словам, идет о десятках миллионов долларов.
На вопрос ВСК – считает ли господин Ваганян, что коррупционные деньги Баканов получал и передавал президенту Зеленскому – он заявил:
Также бизнесмен добавил, что у него есть аудио-, фото-, видеофиксация, как Иван Геннадиевич получал неправомерную денежную выгоду.
Ваганян отметил, что Зеленский знал о том, какую преступную схему организовал его друг Баканов и Наумов.
По словам Ваганяна, Наумов с Бакановым уехали перед полномасштабным вторжением РФ. Также он предполагает, что Баканов уехал с помощью паспорта прикрытия.
Напомним: портал "Комментарии" писал, чем на самом деле занимались Баканов и Наумов. Ваганян отметил, что Баканов и Наумов были уволены с должностей, однако до сих пор оказывают влияние на президента Украины.