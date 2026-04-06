«Жахливе місце для здоров'я»: нардеп поскаржився на професійні хвороби у Верховній Раді

Народний депутат Юрій Камельчук відверто розповів про негативний вплив парламентської діяльності на фізичний стан законотворців. На його думку, умови роботи в сесійній залі далекі від ідеальних і провокують низку медичних проблем.

Політик підкреслив, що перебування у Верховній Раді негативно позначається на багатьох функціях організму. "Це не окопи, але Верховна Рада для здоров'я – жахливе місце", — емоційно підсумував Камельчук, порівнюючи умови в тилу та на фронті.

Серед основних скарг депутат виділив проблеми зі хребтом, зниження гостроти зору та слуху, а також когнітивні труднощі — погіршення пам'яті та неможливість сконцентруватися. Головними винуватцями такого стану нардеп вважає незручні робочі місця, постійний гул у залі та загальну атмосферу. За його словами, до погіршення самопочуття призводять "шум, погані крісла та "відсутність культури"".

Зауважимо, що у лавах парламентської більшості поглиблюється криза, яка супроводжується хвилею відмов від депутатських повноважень. За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Василя Мокана, ця ситуація не є раптовою, адже "заяви на складання мандату почали з'являтись ще у 2024 році — кризова ситуація серед нардепів наростала не один місяць".

Основною причиною невдоволення всередині політсили Мокан називає порушення діалогу між виконавчою та законодавчою гілками влади. Він зазначає, що депутатів фактично усунули від процесу прийняття рішень, залишаючи їм роль виконавців.

"Багато питань порядку денного просто ставляться до відома депутатів, що от "треба приймати". Щось в комунікації з Офісом Президента і фракцією "Слуги народу" не так", — підкреслив політик.