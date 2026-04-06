"Ужасное место для здоровья": нардеп пожаловался на профессиональные болезни в Верховной Раде

Народный депутат Юрий Камельчук откровенно рассказал о негативном влиянии парламентской деятельности на физическое состояние законодателей. По его мнению, условия работы в сессионном зале далеки от идеальных и провоцируют ряд медицинских проблем.

Политик подчеркнул, что пребывание в Верховной Раде негативно отражается на многих функциях организма. "Это не окопы, но Верховная Рада для здоровья — ужасное место", — эмоционально подытожил Камельчук, сравнивая условия в тылу и на фронте.

Среди основных жалоб депутат выделил проблемы с позвоночником, снижение остроты зрения и слуха, а также когнитивные трудности – ухудшение памяти и невозможность сконцентрироваться. Главными виновниками такого состояния нардеп считает неудобные рабочие места, постоянный гул в зале и всеобщую атмосферу. По его словам, к ухудшению самочувствия приводят "шум, плохие кресла и отсутствие культуры".

Заметим, что в рядах парламентского большинства усугубляется кризис, сопровождающийся волной отказов от депутатских полномочий. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Василия Мокана, эта ситуация не является внезапной, ведь "заявления на составление мандата начали появляться еще в 2024 году — кризисная ситуация среди нардепов нарастала не один месяц".

Основной причиной недовольства внутри политсилы Мокан называет нарушение диалога между исполнительной и законодательной ветвями власти. Он отмечает, что депутаты фактически были отстранены от процесса принятия решений, оставляя им роль исполнителей.

"Многие вопросы повестки дня просто относятся к сведению депутатов, что вот "надо принимать". Что-то в коммуникации с Офисом Президента и фракцией "Слуги народа" не так", — подчеркнул политик.