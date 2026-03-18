Криза монобільшості: Василь Мокан пояснив, чому нардепи масово складають мандати
Криза монобільшості: Василь Мокан пояснив, чому нардепи масово складають мандати

Парламентська криза: нардепи скаржаться на ігнорування їхньої ролі у переговорах з МВФ та ОП

18 березня 2026, 10:31
Недилько Ксения

У лавах парламентської більшості поглиблюється криза, яка супроводжується хвилею відмов від депутатських повноважень. За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Василя Мокана, ця ситуація не є раптовою, адже "заяви на складання мандату почали з'являтись ще у 2024 році — кризова ситуація серед нардепів наростала не один місяць".

Основною причиною невдоволення всередині політсили Мокан називає порушення діалогу між виконавчою та законодавчою гілками влади. Він зазначає, що депутатів фактично усунули від процесу прийняття рішень, залишаючи їм роль виконавців. "Багато питань порядку денного просто ставляться до відома депутатів, що от "треба приймати". Щось в комунікації з Офісом Президента і фракцією "Слуги народу" не так", — підкреслив політик.

Окреме обурення нардепа викликає закритість міжнародних фінансових переговорів. За його словами, Уряд укладає стратегічні домовленості з МВФ, не залучаючи до цього процесу представників парламенту.

Василь Мокан переконаний, що для виходу з кризи "комунікація має відбуватися з усіма представленими у парламенті фракціями, групами депутатськими", а не обмежуватися лише директивами зверху. Без відновлення повноцінної ролі Верховної Ради в управлінні державою тенденція до "самоліквідації" монобільшості може тільки посилитися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український парламент може опинитися на порозі серйозної кадрової кризи. В ефірі "Вечір.LIVE" народний депутат Олександр Юрченко повідомив, що значна частина представників правлячої партії виявила бажання достроково припинити свої повноваження.



