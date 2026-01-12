Заміна міністрів та звільнення голови СБУ: за що завтра голосуватиме Рада

У парламенті 13 січня очікується "кадровий день". Рада планує звільнити двох міністрів та голову СБУ.

У Раді запланована низка кадрових голосувань. Фото: з відкритих джерел

Водночас, призначення нового очільника спецслужби у проекті порядку денного немає. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, фракція "Слуга Народу" знімає всі законопроекти на цей день. Це нібито пояснюють відсутністю голосів.

"Будуть лише кадрові питання. Правда поки незрозуміло, а де на них голоси знайдуть. Коротше, завтра просто буде кадровий день", — зазначив Железняк.

Рада, зокрема, планує звільнити Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, Михайла Федорова – з посади першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації та Василя Малюка – з посади голови СБУ.

Після перерви, засідань фракцій та Комітетів планується Михайла Федорова призначити міністром оборони, Дениса Шмигаля – першим віцепрем’єром – міністром цифрової трансформації, а Дениса Маслова – міністром юстиції. Окрім того, очікується призначення Дмитра Наталухи головою Фонду держмайна.

Як повідомляв портал "Коментарі", Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка та не підтримав його. За результатами голосування семеро членів комітету висловилися за звільнення, шестеро проголосували проти, ще двоє утрималися. Таким чином, більшість голосів рішення не набрало, і комітет не рекомендує виносити це питання на розгляд парламенту.

Така позиція комітету не є формальною забороною для подальшого розгляду питання. Подання президента все одно може бути винесене до сесійної зали Верховної Ради. Остаточне рішення щодо звільнення голови СБУ ухвалюється виключно голосуванням парламенту, для чого необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів.