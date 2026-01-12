Замена министров и увольнение главы СБУ: за что завтра будет голосовать Рада

В парламенте 13 января ожидается "кадровый день". Рада планирует уволить двух министров и главу СБУ.

В Раде запланирован ряд кадровых голосований. Фото: из открытых источников

В то же время назначения нового руководителя спецслужбы в проекте повестки дня нет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, фракция "Слуга Народа" снимает все законопроекты на этот день. Это якобы объясняют отсутствием голосов.

"Будут только кадровые вопросы. Правда, пока непонятно, а где на них голоса найдут. Короче, завтра просто будет кадровый день", – отметил Железняк.

Рада, в частности, планирует уволить Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, Михаила Федорова – с должности первого вице-премьера – министра цифровой трансформации и Василия Малюка – с должности главы СБУ.

После перерыва, заседаний фракций и Комитетов планируется Михаила Федорова назначить министром обороны, Дениса Шмигаля – первым вице-премьером – министром цифровой трансформации, а Дениса Маслова – министром юстиции. Кроме того, ожидается назначение Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества.

Как сообщал портал "Комментарии", Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и не поддержал его. По результатам голосования семь членов комитета высказались за увольнение, шестеро проголосовали против, еще двое воздержались. Таким образом, большинство голосов решение не набрало, и комитет не рекомендует выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.

Такая позиция комитета не является формальным запретом на дальнейшее рассмотрение вопроса. Представление президента все равно может быть вынесено в сессионный зал Верховной Рады. Окончательное решение об увольнении главы СБУ принимается исключительно голосованием парламента, для чего необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.