За що «боровся»: НАБУ висунуло підозру Миколі Тищенку у кришуванні «кол-центрів»

Антикорупційні органи України офіційно оголосили нову підозру народному обранцю Миколі Тищенку. Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили політика у спробі заробити на нелегальному бізнесі, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та умисному приховуванні реальних статків.

Микола Тищенко

"Депутат просив понад 1 мільйон доларів неправомірної вигоди в особи, яку вважав причетною до діяльності нелегальних офісів, — повідомили у пресслужбі НАБУ, описуючи події кінця літа 2023 року. — За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних "кол-центрів" в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших".

Правоохоронці додають, що нардеп діяв під виглядом палкої боротьби з шахрайськими кол-центрами, проте отримати омріяний мільйон йому так і не вдалося.

Крім махінацій із кол-центрами, під час розслідування виплив ще один епізод, який стосується незаконного збагачення політика на велику суму.

"За версією слідства, депутат легалізував 12,6 мільйона гривень незаконного походження, — наголошують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. — Для цього він оформив фіктивний договір дарування грошей зі своєю колишньою дружиною".

Слідчі оперативно перевірили фінансовий стан жінки і з'ясували, що вона ніколи не мала офіційних прибутків для такого щедрого подарунка, а сама передача мільйонів відбулася лише на папері.

Спроба легалізувати ці гроші призвела до нового порушення закону, оскільки згодом обранець вніс вигаданий "презент" до свого офіційного фінансового звіту за рік. Слідство трактує це як навмисне приховування правди від держави.

Наразі дії Миколи Тищенка кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України — пропозиція чи обіцянку хабаря в особливо великому розмірі, відмивання грошей та недостовірне декларування. Слідчі дії продовжуються, і детективи шукають інших можливих спільників народного депутата.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні відбувся суд над ще одним депутатом від "Суги народу" за корупцію.