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За что «боролся»: НАБУ выдвинуло подозрение Николаю Тищенко в крышевании «колл-центров»

Новое подозрение Николаю Тищенко: антикоррупционные органы разоблачили схемы нардепа более чем на 12 миллионов гривен

29 июня 2026, 17:51
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Недилько Ксения

Антикоррупционные органы Украины официально объявили новое подозрение народному избраннику Николаю Тищенко. Детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили политика в попытке заработать на нелегальном бизнесе, легализации доходов, полученных преступным путем, и умышленном сокрытии реального состояния.

За что «боролся»: НАБУ выдвинуло подозрение Николаю Тищенко в крышевании «колл-центров»

Николай Тищенко

"Депутат просил более 1 миллиона долларов неправомерной выгоды у лица, считавшего причастным к деятельности нелегальных офисов, — сообщили в пресс-службе НАБУ, описывая события конца лета 2023 года. — За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других".

Правоохранители добавляют, что нардеп действовал под видом пылкой борьбы с мошенническими колл-центрами, однако получить желанный миллион ему так и не удалось.

Помимо махинаций с колл-центрами, в ходе расследования последовал еще один эпизод, касающийся незаконного обогащения политика на крупную сумму.

"По версии следствия депутат легализовал 12,6 миллиона гривен незаконного происхождения, — отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. — Для этого он оформил фиктивный договор дарения денег со своей бывшей женой".

Следователи оперативно проверили финансовое состояние женщины и выяснили, что у нее никогда не было официальных доходов для такого щедрого подарка, а сама передача миллионов состоялась только на бумаге.

Попытка легализовать эти деньги привела к новому нарушению закона, поскольку впоследствии избранник внес вымышленный "презент" в свой официальный финансовый отчет за год. Следствие трактует это как умышленное сокрытие правды от государства.

Действия Николая Тищенко квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины — предложение или обещание взятки в особо крупном размере, отмывание денег и недостоверное декларирование. Следственные действия продолжаются, и детективы ищут других возможных подельников народного депутата.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня состоялся суд над еще одним депутатом от "Суги народа" за коррупцию.



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