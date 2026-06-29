Нардепа від «Слуги народу» затримали за справу про хабарі: що присудив суд (ОНОВЛЕНО)

В Україні затримали чинного народного депутата, якого звинувачують у отриманні хабарів за допомогу приватним фірмам у медичних тендерах. Затримання провели працівники НАБУ за наказом Вищого антикорупційного суду, оскільки політик постійно ігнорував судові слухання.

Нардеп Сергій Кузьміних

"Обвинувачений систематично не з'являвся на засідання, — зазначили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, — а остання така неявка була пов'язана з його робочою поїздкою до Королівства Іспанія".

Наразі нардеп перебуває в ізоляторі. Прокурори вимагають відправити його під варту без права внесення застави. Суд призначив розгляд цього питання на сьогодні, 29 червня 2026 року, об 11:00.

Справа тягнеться ще з початку 2022 року. За версією слідства, депутат через посередника взяв 558 тисяч гривень хабаря. Це були 30% від вартості контракту на купівлю УЗД-апарату для житомирської лікарні. За ці гроші він пообіцяв натиснути на керівництво лікарні, щоб перемогу віддали конкретній фірмі.

"Народний обранець також гарантував, що за аналогічний "відкат у 30 відсотків" допоможе підписати ще дві угоди, — наголошують правоохоронці, — які стосувалися закупівлі томографа та лапароскопічного обладнання на суму понад 38 мільйонів гривень". Дії політика розцінюють як зловживання впливом.

Хоча справу передали до суду ще у 2022 році, процес затягнувся майже на чотири роки через постійну відсутність підсудного. Він пропускав засідання наприкінці 2025 року та кілька разів у 2026 році. Через це суд двічі карав його штрафами. Свою відсутність депутат часто виправдовував закордонними відрядженнями, які дивним чином збігалися з датами судів. У САП підкреслили, що така поведінка створила реальну загрозу затягування справи, тому жорсткий запобіжний захід є необхідним для завершення процесу в розумні строки.

З огляду на фото, мова йде про народного депутата України від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

ОНОВЛЕНО: ВАКС не взяв нардепа Кузьміних під варту, а призначив цілодобовий домашній арешт. Також народний обранець носитиме електронний браслет. 49 тис. грн застави суд стягнув в дохід держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Южаніна розповіла про масштаби корупції в Україні.