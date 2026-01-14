logo_ukra

З «Батьківщини» йдуть перші депутати: що відомо

Після підозри Юлії Тимошенко нардепи поспіхом покидають фракцію

14 січня 2026, 12:32
Нардепка Людмила Буймістер виходить з фракції "Батьківщина". Свій вихід парламентарка в коментарі "LB ua" пояснила голосуванням частини "Батьківщини" за відставку голови СБУ Василя Малюка (11 нардепів), а не обшуками НАБУ і САП та підозрою голові фракції Юлії Тимошенко.

З «Батьківщини» йдуть перші депутати: що відомо

Політикиня каже, що не може залишатися в команді, яка підтримує "руйнування президентом спецслужби в найкритичніший момент війни".

                                                                                                                                                                      

Про перші заяви про вихід з фракції повідомляв і нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України та голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ і САП щодо ймовірного підкупу нардепів задля провалення деяких рішень Верховної Ради. Це сталося після того, як учора ВРУ не змогла проголосувати за призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра енергетики, хоча до цього всі рішення про зняття з посад було прийнято.

Саме про це й шлося на плівках НАБУ, які вже опубліковано в мережу. Юлія Тимошенко сама називає це політичним тиском та відкидає усі звинувачення, уже сьогодні виступивши з трибуни Верховної Ради, а українці на все це реагують традиційно та незламно – з гумором. У Мережі одразу з’явилося безліч мемів щодо політичної діяльності Тимошенко та згадку про її минулі "здобутки".



