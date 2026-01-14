logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи»
commentss НОВИНИ Всі новини

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи»

Українці одразу відреагували мемами на підозру Тимошенко

14 січня 2026, 11:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народна депутатка України та голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ і САП щодо ймовірного підкупу нардепів задля провалення деяких рішень Верховної Ради. Це сталося після того, як учора ВРУ не змогла проголосувати за призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра енергетики, хоча до цього всі рішення про зняття з посад було прийнято.

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи»

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи»

Саме про це й шлося на плівках НАБУ, які вже опубліковано в мережу. Юлія Тимошенко сама називає це політичним тиском та відкидає усі звинувачення, уже сьогодні виступивши з трибуни Верховної Ради, а українці на все це реагують традиційно та незламно – з гумором.

У Мережі одразу з’явилося безліч мемів щодо політичної діяльності Тимошенко та згадку про її минулі "здобутки".

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2

*****************************************

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2

**************************************************************

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2

***********************************************************

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2

**************************************************************

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2

*****************************************************

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2

*******************************************************

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2

***********************************************************

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи» - фото 2



Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Юлія Тимошенко підтвердила, що слідчі дії стосувалися її, однак різко розкритикувала методи правоохоронців. 

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників", — пише Тимошенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини