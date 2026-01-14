Народна депутатка України та голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ і САП щодо ймовірного підкупу нардепів задля провалення деяких рішень Верховної Ради. Це сталося після того, як учора ВРУ не змогла проголосувати за призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра енергетики, хоча до цього всі рішення про зняття з посад було прийнято.

Мережа вибухнула мемами про Тимошенко: «Господи, допоможи»

Саме про це й шлося на плівках НАБУ, які вже опубліковано в мережу. Юлія Тимошенко сама називає це політичним тиском та відкидає усі звинувачення, уже сьогодні виступивши з трибуни Верховної Ради, а українці на все це реагують традиційно та незламно – з гумором.

У Мережі одразу з’явилося безліч мемів щодо політичної діяльності Тимошенко та згадку про її минулі "здобутки".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Юлія Тимошенко підтвердила, що слідчі дії стосувалися її, однак різко розкритикувала методи правоохоронців.

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників", — пише Тимошенко.