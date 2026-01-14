logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Из «Батькивщины» уходят первые депутаты: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Из «Батькивщины» уходят первые депутаты: что известно

После подозрения Юлии Тимошенко нардепы спешно покидают фракцию

14 января 2026, 12:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Нардепка Людмила Буймистер выходит из фракции "Батькивщина". Свой выход парламентарий в комментарии "LB ua" объяснила голосованием части "Батькивщины" за отставку главы СБУ Василия Малюка (11 нардепов), а не обысками НАБУ и САП и подозрением главы фракции Юлии Тимошенко.

Из «Батькивщины» уходят первые депутаты: что известно

С «Батькивщины» уходят первые депутаты: что известно

Политик говорит, что не может оставаться в команде, которая поддерживает "разрушение президентом спецслужбы в самый критический момент войны".

                                                                                                                                                                              

Из «Батькивщины» уходят первые депутаты: что известно - фото 2

                                                                                                                                                         

О первых заявлениях о выходе из фракции сообщал и нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП относительно вероятного подкупа нардепов для провала некоторых решений Верховной Рады. Это произошло после того, как вчера ВРУ не смогла проголосовать за назначение Дениса Шмыгаля на должность Министра энергетики, хотя до этого все решения о смещении с должностей были приняты.

Именно об этом и говорилось на пленках НАБУ, которые уже опубликованы в сеть. Юлия Тимошенко сама называет это политическим давлением и отвергает все обвинения, уже сегодня выступив с трибуны Верховной Рады, а украинцы на все это реагируют традиционно и несокрушимо – с юмором. В Сети сразу появилось множество мемов относительно политической деятельности Тимошенко и упоминание о ее прошлых "достижениях".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости