Из «Батькивщины» уходят первые депутаты: что известно

Нардепка Людмила Буймистер выходит из фракции "Батькивщина". Свой выход парламентарий в комментарии "LB ua" объяснила голосованием части "Батькивщины" за отставку главы СБУ Василия Малюка (11 нардепов), а не обысками НАБУ и САП и подозрением главы фракции Юлии Тимошенко.

С «Батькивщины» уходят первые депутаты: что известно

Политик говорит, что не может оставаться в команде, которая поддерживает "разрушение президентом спецслужбы в самый критический момент войны".

О первых заявлениях о выходе из фракции сообщал и нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП относительно вероятного подкупа нардепов для провала некоторых решений Верховной Рады. Это произошло после того, как вчера ВРУ не смогла проголосовать за назначение Дениса Шмыгаля на должность Министра энергетики, хотя до этого все решения о смещении с должностей были приняты.

Именно об этом и говорилось на пленках НАБУ, которые уже опубликованы в сеть. Юлия Тимошенко сама называет это политическим давлением и отвергает все обвинения, уже сегодня выступив с трибуны Верховной Рады, а украинцы на все это реагируют традиционно и несокрушимо – с юмором. В Сети сразу появилось множество мемов относительно политической деятельности Тимошенко и упоминание о ее прошлых "достижениях".