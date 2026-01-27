У Генеральній прокуратурі Російської Федерації заявили, що до суду направлено кримінальну справу стосовно української нардепки та голови фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України Юлії Тимошенко щодо дискредитації Збройних Сил Російської Федерації.

Юлію Тимошенко все ж засудили: подробиці

Там заявили, що затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно колишнього прем'єр-міністра України, громадського та політичного діяча Юлії Тимошенко. Вона заочно звинувачується за пп. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації).

"За версією слідства, обвинувачена, перебуваючи за межами Росії, керуючись мотивами політичної, ідеологічної ненависті та ворожнечі щодо російських військовослужбовців підготувала і розмістила на своїй сторінці в одній із соціальних мереж публікацію, яка містила свідомо неправдиві відомості про причетність військовослужбовців ЗС РФ до вбивств мирних жителів у містах Буча та Ірпінь.

За інформацією Міноборони Росії, військовослужбовці ЗС РФ не застосовують заборонені засоби та методи ведення бойових дій, не вчиняють злочинів проти цивільного населення. Поширені українськими ЗМІ фотографії та відеоматеріали про скоєння російськими військовослужбовцями вбивств мирних мешканців та інших злочинів є провокаціями", – пишуть у ГП РФ.

Там також додали, що у липні 2024 року Тимошенко оголошена в міжнародний розшук, у грудні 2025 року їй заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Кримінальну справу направлено до Басманного районного суду Москви для розгляду по суті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила запобіжний захід народній депутатці та лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Судді частково задовольнили апеляцію підозрюваної щодо обраного їй запобіжного заходу у вигляді застави розміром 33 мільйони гривень. Саму заставу апеляційна палата не скасувала, водночас змінила деякі зобов’язання для Тимошенко. Зокрема, лідерці "Батьківщини" дозволили спілкуватися з усіма народними депутатами та виїжджати за межі Київщини.