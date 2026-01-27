В Генеральной прокуратуре Российской Федерации заявили, что в суд направлено уголовное дело в отношении украинской нардепки и главы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко по дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

Юлию Тимошенко все же осудили: подробности

Там заявили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины, общественного и политического деятеля Юлии Тимошенко. Она заочно обвиняется по пп. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

"По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.

По информации Минобороны России, военнослужащие ВС РФ не применяют запрещенные средства и методы ведения боевых действий, не совершают преступлений против гражданского населения. Распространенные украинскими СМИ фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими убийств мирных жителей и иных преступлений являются провокациями.", – пишут в ГП РФ.

Там также добавили, что в июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

