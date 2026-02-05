Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила про початок роботи 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання, звернувши увагу на історичні антирекорди та складну внутрішню ситуацію в законодавчому органі.

«Вмирають, тікають, сідають за ґрати»: нардепка Безугла розповіла про рекордне скорочення складу Ради

Кадровий дефіцит та причини скорочення

За словами депутатки, нинішній склад парламенту став унікальним за тривалістю роботи та мінімальною кількістю мандатів:

"Взагалі вчора розпочалася 15-та сесія Верховної Ради України 9-го скликання. Найдовше скликання в історії. А нардепів вже найменше в історії — 393. Вони вмирають, тікають, сідають за ґрати, їх убивають. У керівників фракцій десятки заяв на складання мандата без розгляду".

Функціональність під час війни

Незважаючи на складні обставини та психологічний тиск, Безугла вважає, що Рада зберігає спроможність виконувати ключові функції, необхідні для виживання держави:

"Химерні часи, подальша невизначеність. Проте Парламент дієвий, допоки може проголосувати бюджет, воєнний стан і мобілізацію".

Парламент як запобіжник хаосу

Депутатка також висловилася щодо суспільного ставлення до нардепів, назвавши їх "бранцями зали, яка стала мемом". Вона підкреслила, що саме ці люди наразі утримують державну стабільність:

"Всього 393 людини, яких ви ненавидите... відділяють демократичний лад держави від хаосу відсутності. Давайте побажаємо, щоб бранці остаточно не з’їхали з глузду. Колеги".

Варто зазначити, що згідно з Конституцією, Верховна Рада має налічувати 450 депутатів, проте через окупацію частин територій та дострокове припинення повноважень багатьох обранців, їхня кількість наразі є критично низькою.

