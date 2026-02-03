В українському політикумі розгорнулася дискусія щодо стратегії завершення війни. Народна депутатка Мар’яна Безугла емоційно відреагувала на заяви про виснаження України та необхідність підписання мирної угоди.

Безугла назвала два сценарії, як закінчиться війна в Україні, та назвала колег божевільними

Позиція Віталія Кіма: Життя людей понад усе

Раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Independent заявив, що для держави ключовим є збереження людського ресурсу. На його думку, перемога сьогодні — це насамперед зупинка війни. "У нас лише 40 мільйонів людей, і всі дуже втомлені. Наші солдати не можуть воювати чотири, п’ять чи десять років", — наголосив Кім, додавши, що Україна не може дозволити собі воювати ще десятиліття.

Відповідь Мар’яни Безуглої: Жорстка реальність

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала подібні заклики, зауваживши, що рішення про припинення агресії залежить виключно від Кремля. "Коли хтось закликає припинити війну, звертаючись до політичної волі в Україні, раджу поїхати до путіна і запитати у нього", — зазначила вона.

За словами Безуглої, варіанту компромісного миру наразі не існує: "Ніякого миру – це просто реальність. Це війна на виснаження, на повне. Вона завершиться або розпадом держави, або перемогою. Все. Усвідомлюйте це і шукайте свій шлях".

Критика "передчасних виборів"

Окремо депутатка пройшлася по політиках, які, на її думку, вже почали електоральні перегони. "Окреме вітання колегам, які своєю зоною комфорту вважають підготовку до виборів. Ви божевільні", — підсумувала Безугла.

Таким чином, у владних колах зберігається суттєва розбіжність у поглядах на те, як саме має завершитися війна: через пошук дипломатичних шляхів для збереження людей чи через боротьбу до повної перемоги, попри виснаження ресурсу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України провів нараду з українською переговорною командою напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей, які заплановані на середу та четвер цього тижня. Глава держави визначив пріоритети та завдання для делегації.