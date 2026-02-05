«Умирают, бегут, садятся за решетку»: нардепка Безуглая рассказала о рекордном сокращении состава Рады

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила о начале работы 15-й сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва, обратив внимание на исторические антирекорды и сложную внутреннюю ситуацию в законодательном органе.

«Умирают, бегут, садятся за решетку»: нардепка Безугла рассказала о рекордном сокращении состава Рады

Кадровый дефицит и причины сокращения

По словам депутата, нынешний состав парламента стал уникальным по продолжительности работы и минимальным количеством мандатов:

"Вообще вчера началась 15-я сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва. Самый длинный созыв в истории. А нардепов уже меньше всего в истории — 393. Они умирают, убегают, садятся за решетку, их убивают. У руководителей фракций десятки заявлений на сложение мандата без рассмотрения".

Функциональность во время войны

Несмотря на сложные обстоятельства и психологическое давление, Безуглая считает, что Рада сохраняет возможность выполнять ключевые функции, необходимые для выживания государства:

"Причудливые времена, дальнейшая неопределенность. Однако Парламент действенен, пока может проголосовать бюджет, военное положение и мобилизацию".

Парламент как предохранитель хаоса

Депутат также высказалась относительно общественного отношения к нардепам, назвав их "пленниками ставшего мемом зала". Она подчеркнула, что именно эти люди сейчас удерживают государственную стабильность:

"Всего 393 человека, которых вы ненавидите… отделяют демократический строй государства от хаоса отсутствия. Давайте пожелаем, чтобы пленники окончательно не сошли с ума. Коллеги".

Следует отметить, что согласно Конституции, Верховная Рада должна насчитывать 450 депутатов, однако из-за оккупации частей территорий и досрочного прекращения полномочий многих избранников, их количество пока является критически низким.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинском политикуме развернулась дискуссия о стратегии завершения войны. Народный депутат Марьяна Безуглая эмоционально отреагировала на заявления об истощении Украины и необходимости подписания мирного соглашения.