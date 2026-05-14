В Україні запровадили особливий прощальний ритуал для зниклих безвісти воїнів: деталі

Народні обранці підтримали законопроєкт №15029, який запроваджує особливий прощальний ритуал для захисників, що зникли безвісти. Раніше поховання з військовими почестями не проводили, якщо тіло воїна не знайшли, повідомили в Міністерстві ветеранів України.

Зниклі безвісти воїни. Фото: з відкритих джерел

Ритуал прощання проводитимуть на місці встановлення кенотафа – символічної меморіальної споруди на могилі без справжнього поховання захисників, яких суд оголосив померлими.

У Мінветеранів зазначили, що дані зміни допоможуть гідно вшановувати наших захисників, яких не можуть гідно поховати через відсутність тіла, а їхнім сім'ям та близьким – провести належне прощання.

Крім того, законопроєкт гарантує рівне ставлення держави до вшанування пам'яті всіх воїнів, незалежно від обставин їхньої загибелі та наявності тіла.

Варто зазначити, що документ ще має підписами президент, щоб закон набув чинності.

