Головна Новини Політика рада В Україні запровадили особливий прощальний ритуал для зниклих безвісти воїнів: деталі
В Україні запровадили особливий прощальний ритуал для зниклих безвісти воїнів: деталі

У Мінветеранів вважають, що зміни допоможуть гідно вшановувати оборонців, яких не можуть гідно поховати через відсутність тіла

14 травня 2026, 14:40
Кравцев Сергей

Народні обранці підтримали законопроєкт №15029, який запроваджує особливий прощальний ритуал для захисників, що зникли безвісти. Раніше поховання з військовими почестями не проводили, якщо тіло воїна не знайшли, повідомили в Міністерстві ветеранів України.

Зниклі безвісти воїни. Фото: з відкритих джерел

Ритуал прощання проводитимуть на місці встановлення кенотафа – символічної меморіальної споруди на могилі без справжнього поховання захисників, яких суд оголосив померлими.

У Мінветеранів зазначили, що дані зміни допоможуть гідно вшановувати наших захисників, яких не можуть гідно поховати через відсутність тіла, а їхнім сім'ям та близьким – провести належне прощання.

Крім того, законопроєкт гарантує рівне ставлення держави до вшанування пам'яті всіх воїнів, незалежно від обставин їхньої загибелі та наявності тіла.

Варто зазначити, що документ ще має підписами президент, щоб закон набув чинності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Верховна Рада зробила перший крок до кардинальної зміни системи використання військового збору. У четвер, 14 травня, парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №15167, який передбачає спрямування коштів від військового збору виключно на виплату грошового забезпечення українським військовослужбовцям.

За документ проголосували 226 народних депутатів. Законопроєкт передбачає, що кошти від військового збору надходитимуть не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету. Використовувати їх планують лише для фінансування зарплат військових Збройні Сили України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українська переговорна група давно передала Москві списки на обмін у форматі "1000 на 1000", який гарантував напередодні триденного перемир'я між Україною та РФ американський президент Дональд Трамп, але Кремль свідомо гальмує процес, звинувачуючи Київ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець.




