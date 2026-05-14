В Украине был введен особый прощальный ритуал для пропавших без вести воинов: детали

Народные избранники поддержали законопроект №15029, который вводит особый прощальный ритуал для пропавших без вести защитников. Ранее захоронения с военными почестями не проводились, если тело воина не нашли, сообщили в Министерстве ветеранов Украины.

Пропавшие без вести воины. Фото: из открытых источников

Ритуал прощания будут проводить на месте установления кенотафа – символического мемориального сооружения на могиле без захоронения защитников, которых суд объявил умершими.

В Минветеранов отметили, что данные изменения помогут чествовать наших защитников, которых не могут достойно похоронить из-за отсутствия тела, а их семьям и близким – провести должное прощание.

Кроме того, законопроект гарантирует равное отношение государства к памяти всех воинов, независимо от обстоятельств их гибели и наличия тела.

Стоит отметить, что документ еще имеет подписи президент, чтобы закон вступил в силу.

